110年全國大專運動會聖火，5日傳遞至國立暨南國際大學，由校長武東星，從聖火主官成功大學蘇芳慶副校長手上接下聖火火炬。（暨南大學提供／黃國峰南投傳真）

110年全國大專運動會聖火，5日傳遞至國立暨南國際大學，校長武東星率領划船、壘球、空手道和射箭奪牌常勝選手，從聖火主官成功大學蘇芳慶副校長手上接下聖火火炬。（暨南大學提供／黃國峰南投傳真）

110年全國大專運動會聖火，5日傳遞至國立暨南國際大學，暨大特地為迎接全大運聖火所編寫《KUFFY~ Gamelan》主題曲。（暨南大學提供／黃國峰南投傳真）

110年全國大專運動會即將舉行，目前聖火以路跑方式傳遞30所大學，5日中午傳遞到國立暨南國際大學，由校長武東星率領划船、壘球、空手道和射箭奪牌常勝選手，從聖火主官成功大學蘇芳慶副校長手上接下聖火火炬，隨即繞行校園，同時也展演了暨大特地為迎接全大運聖火所編寫的《KUFFY~ Gamelan》主題曲，展現全大運「勇敢、衝勁、熱情」的精神。

聖火隊從科技學院起跑，由公共行政學系3年級、空手道銀牌得主蕭霈瑜傳遞主火，同時安排全國賽事奪牌的划船、壘球、空手道和射箭隊8名選手，組成副火炬手，繞行校園，為1,168公里的聖火傳遞路線畫下最美驚嘆號。

成功大學副校長蘇芳慶指出，今年全國大專運動會以「智慧熱情 未來運動」為主軸概念，將人臉辨識等科技，運用在防疫措施，還出動空拍，結合科技和體育推廣。

暨大校長武東星表示，暨大印尼甘美朗（Gamelan）傳統樂舞演奏之曲目為《KUFFY~ Gamelan》是由通識中心林幗貞老師為此次迎接全大運聖火傳遞儀式所全新編寫，與暨大東南亞學系32 位學生共同首演。以跨域音樂強調出暨大為高度國際化之大學，並將全大運吉祥物的精神，帶入音樂創作內涵。其後於「法國號」號角響起之際，引借英國搖滾樂團Queen經典名曲 《We Will ROCK YOU》之經典節奏與華麗搖滾精神，象徵全大運所有選手，相聚一堂，齊心奮戰之運動家精神。

武東星強調，暨大是南投縣內唯一培育體育人才的綜合大學，今年暨大划船隊有9位奪大專盃金牌，壘球隊奪得全國大專校院壘球聯賽冠軍，空手道隊奪全大運拿牌（一銀二銅），射箭隊奪青年盃金牌；每年以獨招管道招收體育選手就讀。雖然不屬於體育大學系統，但是暨大這幾年在運動上的優異成績，已經漸漸地在台灣各項運動賽事中嶄露頭角。

(中時 )