痛苦歌王孫情開賣他的珍藏古玩。（陳俊吉攝）

痛苦歌王孫情開賣他的珍藏古玩。（陳俊吉攝）

痛苦歌王孫情開賣他的珍藏古玩。（陳俊吉攝）

76歲的「痛苦歌王」孫情對古董、古玩情有獨鍾，他5日舉辦「孫情藝藏珍寶」展覽會開賣110件大小型收藏品，其中價值最高的收藏品，是他30年前以100萬購得、現在市價480萬，另3件也有360萬價值。由於大多是大型木工，他透露，每年花百萬在租借倉儲與保養，40年下來共計花費4000多萬。談到釋出契機，他說，其實保養最難，他不在意花費在古玩上的錢，只求有心人能帶走寶貝們，「讓給喜歡的人，對這些東西也有個交代」。

孫情前陣子自爆從不喝水，常以可樂、果汁解渴，血糖飆到400瀕死，172公分的他暴瘦10公斤剩下58公斤，他說：「那都是媒體需要點擊率，所以標下得好可怕，我現在身體還好，血糖大概100左右，沒有刻意改變，僅少吃點飯跟麵，還有多運動，每天走上5、6公里。」經過這段時間調養，現體重已經回復到65公斤，雖然仍偏瘦，但身體健康許多，前陣子有膽囊炎，但現已無礙，「這個年紀身上沒毛病，那才奇怪」，未來也不排除再開演唱會。

他當年在演藝事業最輝煌時從歌壇急流勇退，到美國5年散盡家財1.6億元，當時他分光房產，身邊僅留千萬住旅館度日，相當傳奇。他笑稱過去曾遇到算命師，對方張嘴就說：「孫先生你120歲會有個檻。」意即他可以活更久，「我想說完了，那不就140歲才會死。」

(中時 )