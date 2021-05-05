美國空軍確認，已向卡達部署了2架B-52H 「同溫層保壘」(Stratofortress)戰略轟炸機，不過他們的任務並不是對敵人發動攻擊，而是掩護美國部隊有序的離開阿富汗。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據美國空軍新聞，美軍是確定要撤離阿富汗，然而撤退過程會有看似增兵的行動，主要是確保阿富汗的秩序。四月下旬已有4架B-52抵達，現在又增加2瘸架，總數量達到6架之多。

B-52H的主基地是北達科他州的米諾特空軍基地(Minot Air Force Base,)，飛1趟中東需要15小時。2架B-52於2021年5月4日，抵達卡塔爾烏代德空軍基地(Al Udeid AFB)。

原本美國政府與塔利班的撤軍時間是在5月1日，不過拜登認為這個時間過於緊迫，至少要幾個月的時間，於是撤離行動一直持續到9月11日，剛好是2001年911事件的20周年。

在美軍撤離後，阿富汗的安全將全部由該國政府軍維持，但是，目前已出現暴力升級的情況，幾乎每天都有致命的衝突，或是恐怖襲擊，或是塔利班與正規軍的交戰。

(中時新聞網)