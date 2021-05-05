年輕族群瘋台股、拚財富，永豐金證券統計，使用App成為財富管理的主要管道，2016年使用佔比為2成，2019年已大幅成長到超過4成，投資人不論是看財經新聞、還是逛理財知識投資社群，看到心動投資訊息就可以直接串接下單，打造理財生態圈是永豐金證券推動數位智能券商的重要策略之一。

永豐金證券總經理江偉源表示，從產品、交易到服務與新創團隊串接，永豐金今年積極打造數位理財生態圈，以金融科技為主軸，積極發展第三方串連新模式建立數位理財生態圈，進入監理沙盒是重要的嘗試與突破，在既有規管限制下，以沙盒實驗達到三方合約與交易資料共享的創新機制，為投資人建構流暢的投資體驗。

江偉源分析，證券產業受高度監理，這是對投資人的保護及資本市場的秩序維護，數位智能高速進展，讓傳統的營運與管理面臨挑戰，金融科技創新已是大趨勢，金融監理沙盒提供在一個風險可控的環境下，主管機關監理讓業者測試創新產品、服務及商業模式，並暫時享有法規的豁免與指導，實驗業者與主管機關共同解決在測試過程中所發現或產生的監理與法制面議題。

永豐金證券拿下今年金融監理沙盒首案宣佈展開實驗，江偉源指出，這個實驗案在金融科技及管理層面的實驗突破是業創首例，包括數位化簽訂投顧委任契約、客戶下單交易模式、三方合約、及第三方公司共享客戶資料、交易指示、委託回報、成交回報與目前投資部位損益情況，從個資的取得蒐集以及保護、業務限制的突破，在數位技術及法令規管都有極大的實驗價值，而從投資人的角度來看，這個實驗案以落實普惠金融為核心，小資族輕鬆就可以參加。

永豐金證券理財生態圈以推出大戶投數位帳戶踏出成功的第一步，首創綁定銀行數位交割帳戶，2020年開戶數倍數成長，激增2.8倍；過去一年來持續與知名財經媒體及社群串聯，目前理財生態圈網絡串連包括永豐銀行ibrAin、微股力、籌碼K線、股感、知名財經專業媒體，今年更與阿爾發投顧合作申請金融監理沙盒，持續擴展數位理財生態圈。

(中時 )