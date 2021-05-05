香港女星崔碧珈出身富裕家庭，踏入演藝圈後因火辣身材成為不少人心中的性感女神，特別是她傲人的G奶，讓她得到「葉子楣接班人」封號；崔碧珈近日曬出一張性感裸背照，背部全是刮痧後的血紅痕跡，驚人畫面也讓粉絲看了既興奮又震撼，害羞表示「轉過身更好」。

崔碧珈一直有許多電影作品，近年不僅跨足作家領域，推出瘦身書，還以身試法先增重再減肥，當時意外引起熱烈討論；但疫情影響，工作機會變少，她卻沒停下腳步，反而遠赴美國修讀電影相關課程，還有學法文、花式溜冰和跆拳道等，她認為透過自我增值，將來對工作有幫助。

崔碧珈近日曬出一張性感裸背照，背部全是刮痧後的血紅痕跡，驚人畫面也讓粉絲看了既興奮又震撼。(圖/ 摘自崔碧珈IG)

平時崔碧珈也會在社群平台分享生活點滴，今（5）日她在IG更新近況，PO出一張裸背照且逗趣地說，「你覺得我的背脊可以用來做？我感覺可以先下盤棋」；畫面中背部滿滿血紅痕跡，原來崔碧珈特地去刮痧，更補充表示「一年總要虐待自己一次」，但她也覺得刮痧後感覺很舒服。

儘管美背一看都是血紅刮痕，但她的小蠻腰若隱若現，性感模樣也讓粉絲都快被美暈，紛紛留言讚嘆「這身材太犯規」、「刮痧後那麼紅女神體內濕氣很重喔」、「要好好照顧身體」、「正面一定不得了，該不會是全裸吧？」、「想幫妳刮痧」、「我決定要去學刮痧」、「可以轉到正面嗎？」、「原來是刮痧，不小心想歪了」。

(中時新聞網)