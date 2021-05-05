富邦悍將李宗賢與藝人曹佑寧是多年好戰友，只不過兩人的生涯規畫不同，一人走向職棒、一人進了演藝圈，但私下還是保持好關係，曹佑寧近日在運動實境節目《全明星運動會》展現運動員實力，狂破紀錄圈粉無數，李宗賢透露他還曾問曹佑寧要不要參加職棒選秀，認為他還有實力。

李宗賢與曹佑寧從國小就相識，一路同隊到高中，只不過曹佑寧因為接演棒球電影《KANO》而展露頭角，也發展另一興趣，兩人最後一次同隊是U21中華隊，當年擊敗日、韓把冠軍留在台灣，之後李宗賢投入中職選秀加入義大犀牛（現富邦悍將），曹佑寧則走進演藝圈，接演多部電影，近期因為參加節目《全明星運動會》，靠運動員基礎狂破紀錄，讓他知名度暴漲。

李宗賢透露兩人私下還是保持好關係，自己也有看《全明星》，「他100公尺輸給林敬倫，我還虧他『你在幹嘛！』他笑說『對方真的很快啦。』我還跟他講『多久沒練了，有哪個項目不會我去幫你！』」曹佑寧目前在《全明星》中標槍、跳遠項目都破大會紀錄，李宗賢則說自己最想挑戰曹佑寧的跳遠成績，「我爆發力很不錯，對跳遠有信心」

李宗賢至今也很懷念當年的U21中華隊，跟曹佑寧的好默契不再話下，「我也有問他要不要來打職棒，他其實有想過，但可能需要一年時間讓他熟悉棒球比賽，我覺得他可以。」李宗賢笑說有建議過他來參加選秀，「他跟我一樣26歲，我覺得可以打，至少還能打個5年吧！」

曹佑寧繼《KANO》後，又接演了多部電影，包含《可不可以，你也剛好喜歡我》、《叱吒風雲》，李宗賢透露自己也曾想跟學弟進場支持《叱吒風雲》，不過當時春訓在嘉義，剛好有一波疫情而作罷，先前《可不可以》為了宣傳而到新莊球場開球，但曹佑寧可惜沒到場，「希望曹佑寧有機會來開球，但如果我蹲捕的話，他丟過來我可能會丟回去！」

富邦悍將李宗賢。（陳麒全攝）

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