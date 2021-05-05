夜幕漸垂，中國醫藥大學附設醫院急重症中心大樓大廳化身樂聲飄揚的音樂廳，醫護同仁與醫師透過歌劇及管絃樂表演，傳遞希望與愛的正能量，鼓勵大家以樂觀的心戰勝癌症；該院血液腫瘤名醫葉士芃也上台高歌一曲「THE MUSIC OF THE NIGHT」，他說，歌唱是他跳脫壓力的另一個世界，也希望樂音可以為身處病痛的患者打開另一扇窗。

中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，5日晚間再度共同舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會系列活動-歌劇媚影」，由中國醫藥大學附設醫院同仁組成的管弦樂團與音樂家們，獻給院內癌症病患一場優美宜人的古典音樂饗宴；中國醫藥大學附設醫院醫療團隊也帶來精采的舞蹈表演，表達醫療團隊對病人與家屬的祝福，期許藉由音符與歌聲，為這一群與病魔奮戰的勇士們帶來溫暖與勇氣。

這場表演由千萬身價的中國醫管樂團擔綱演奏，其成員包括醫師、護士、藥師等各職別，其中該院骨外科名醫邱詠鉦、重症科權威莊錦銘以及兒童急診科醫師楊文傑都是管樂團成員；且最特別的是血液腫瘤科名醫葉士芃更上台高歌歌劇媚影經典名曲。

中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，5日晚間再度共同舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會系列活動-歌劇媚影」。（馮惠宜攝）

中國附醫血液腫瘤名醫葉士芃也上台高歌一曲「THE MUSIC OF THE NIGHT」。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長表示，以病人為中心，希望每位病人除身體恢復健康，心靈也能感受關懷與支持。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，「音樂可以舒緩壓力」，希望經由美妙的樂音，為病患及家屬趕走負面能量。

林增連慈善基金會林嘉琪董事長認為，相信是一種強大的力量，生病的人要相信希望，相信中國附醫可以給自己最好的醫療照顧，相信有一群人正在給自己溫暖、給自己力量，讓我們相信希望相信愛，大家加油！

中國附醫也邀請住院中的小朋友們一起參與音樂會，小朋友們窩心表達對父母與家人的愛，也感謝醫師叔叔及護師阿姨的照顧，他會好好加油，希望身體能夠趕快好起來，和父母家人一起牽手回家。

(中時 )