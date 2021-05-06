以區塊鏈技術將珠寶、藝術品的特徵數位化收藏及認證，藏逸拍賣會董事長伍穗華表示，這項技術可能影響整個拍賣收藏業界，讓買賣更有信心也更安全。

將區塊鏈與藝術品、珠寶做結合，讓買家、賣家、藏家及藝術家對藝術品與珠寶的真偽不用再大費周章地驗證。藏逸拍賣今天舉辦春季拍賣記者會，在會中公開與「國際信任機器股份有限公司」（ITM）合作的驗證科學技術。

伍穗華指出，這項技術讓拍賣品有了保障，「所有貴重的物品，有了數位履歷的資料，以及可以確保沒有被竄改的機會，這對收藏界、藝術界來講，我覺得是一個震撼，而且會影響到未來的交易。」

會有這項計畫的起源，伍穗華說，是因為2017年時，她曾經被盜走價值高達新台幣2.5億元的珠寶，經過國際友人的打聽，她所失竊的珠寶疑似在國際市場流轉，已經遭到歹徒的變造、銷贓。

伍穗華說：「被偷了之後，要怎麼舉證呢？如果可以提出一個有力的證據，讓我可以把我的東西要回來，這對我來講是一個非常大的保障。」因此藏逸拍賣開始找尋科技合作的可能性。

伍穗華說，這項計畫委託藝信股份有限公司使用創新的掃描特殊原件特徵AI技術，與ITM的專利區塊鏈技術結合，將藝術品特徵上鏈，除了讓拍賣品原件特徵留下證據，也因上鏈之後的特徵履歷證據無法被竄改，在銷售時就可確認物件是否經由藏逸拍賣平台銷售原件，日後若客戶轉手時需要溯源，也可以有資料提供佐證。

ITM執行長陳洲任說，公有區塊鏈的可信度非常高，「我們現在是將數位資訊存在以太坊（公有區塊鏈）上，未來藏逸賣珠寶時，會把履歷一併交給客戶。」他解釋，這是一份信度相當高的存證，之後的驗證也不需要再透過第三方，只要上區塊鏈直接查詢即可。

伍穗華說：「其實台灣有非常棒的技術，只是我們怎麼運用它，如果我們這樣子的技術能夠讓更多人知道，對這個業界一定能有很大的改變。」（編輯：張雅淨）1100505

(中央社)