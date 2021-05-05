資深媒體人黃暐瀚的母親今(5日)凌晨過馬路時，遭一名30歲方姓男子駕駛的賓士車撞及身亡，且方男經酒測已超標，但更過分的是，他第一時間並未報警，還到超商買啤酒喝。對此，台北市議員王世堅痛批，這是一種很明顯的掩飾行為，應該罪加一等，他更呼籲立法院趕快修法，因為酒駕零容忍不能只是說說。

台中市南區凌晨3點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，車速過快撞上正在過馬路的陳姓婦人，據悉遭撞的婦人為媒體人黃暐瀚母親，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。

對此，王世堅今天在政論節目《平論無雙》中表示，酒駕不但零容忍，而且處罰太輕，啤酒酒精濃度很低，只有3%，喝了之後也不會那麼快就有反應，而肇事駕駛的酒測值高達0.40mg/l，「我看他不但喝酒，還是喝烈酒，且可能喝了一段時間，所以酒駕的時候，他可能喝茫了去撞到」。

王世堅指出，肇事駕駛事後買啤酒來喝，是一種很明顯的掩飾，掩飾的話，應該罪加一等，尤其這位婦人是通過人行道，而且當下燈光明亮，連加害人本身車上的行車紀錄器有錄到。王世堅強調，在這樣的情況下，很明顯這位加害人 明明喝醉酒還超速，才可能撞得這麼嚴重。

王世堅認為，酒駕零容忍不能只是說說，希望立法院趕快加速修法，「尤其他企圖掩飾，這已經罪加一等，一定好好究辦」。

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(中時新聞網)