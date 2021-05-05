2021 肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽明天起在新竹新豐球場開打，這是今年首度列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽6站賽事的第2站，總獎金台幣300萬元，冠軍可得50萬元，這項比賽於5月6日到9日進行四回合72洞賽程，共有144位選手，包括11位業餘球員與133位台灣職業好手參賽，洪健堯追求台巡賽連莊。

大會今天在新豐球場先進行一天18洞的職業業餘配對賽，有17位職業選手與60多位社會業餘人士配對同組揮桿，今天中午開球後，原本下雨的天氣逐漸轉陰放晴，來賓們過了一天愉快的打球天。

最後由職業球員葉昱辰與社會業餘人士陳彥豪丶陳秀媚與范莉莉合力以低於標準桿12桿的62桿贏得配對賽冠軍，每位社會業餘球員各獲得一友價值14500元的YAMAHA球道木桿。

今年首度登場的肇喜登峰巡迴賽是三商行創辦人之一、三商集團榮譽董事長翁肇喜先生，去年因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，今年他以個人名義總冠名，特別贊助舉辦6場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，6場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得TPGA提供的獎金10萬元；且可得到翌年台灣三商名人賽的參賽資格，因此這場開幕賽國內菁英選手盡出，去年度總獎金排名前40名種子球員全數出席參加角逐，加上TB挑戰巡迴賽年度獎金排名前五選手也加入戰局。

比賽前兩回合取總成績前50位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲獎金台幣50萬，亞軍20萬。

(中時 )