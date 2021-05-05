國立中央大學內近日因一段不雅片倍受關注，一對男女在校園內光天化日下「貼窗嘿咻」，遭路過同學拍成影片在網上瘋傳。事件延燒兩天後，中央大學校長周景揚今（5日）發布一篇700多字的公開信，向全校師生喊話，呼籲彼此勿成為數位暴力的加害者，「這一次，我們一起下車！」

中央大學昨（4日）傳出有對學生情侶大白天在二樓教室貼著窗邊嘿咻，過程全被一樓路過的同學直擊，拍下全裸的不雅畫面在網上瘋傳。對此，中央大學學生會也緊急於臉書專頁發表聲明，指學生會「恰好有成員於現場附近目擊」，表示將會協助校方調查此事件。

隨著大家對事件討論越演越烈，不少網友紛紛在社群媒體、論壇上「求上車」。對此行為，國立中央大學臉書粉專今晚發文公布，中央大學校長周景揚寫給對全校師生700多字的關懷信，呼籲大眾要正視生活中的數位性別暴力，恐隨時將人給淹沒。「強調一個輕巧的點擊、一次看似無害的觀看，都助長了這類事件的發生。」

儘管當事者在公開場所的的親密行為涉及不雅，但拍攝與散布這些私密影像的人及點閱者，也同樣涉及違法，更是替當事人造成一道道傷痕，侵害其人格。呼籲大家應該要更加去了解當事者的心境，停止檢討他們，不要在無心無意下，成為數位暴力的加害者與共犯。

最後周景揚呼籲全體師生，「大家都需要關愛的能量，關愛自己和周遭的人」，最好的做法就是「不分享、不點閱、不下載」，一起離開充斥不恰當私密影像的網路世界。「這次，我們一起下車！」

中央大學校長周景揚今（5日）發布一篇700多字的公開信，呼籲彼此勿成為數位暴力的加害者。(翻攝中央大學臉書)

中央大學校長周景揚今（5日）發布一篇700多字的公開信，呼籲彼此勿成為數位暴力的加害者。(翻攝中央大學臉書)

中央大學校長周景揚今（5日）發布一篇700多字的公開信，呼籲彼此勿成為數位暴力的加害者。(翻攝中央大學臉書)

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時新聞網)