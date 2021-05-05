美媒大西洋月刊昨發表《中國只是一隻紙龍》一文，並嘲笑中國只會「山寨」。對此環球時報總編輯今（5日）發文表示，究竟美國是紙老虎，還是中國是紙龍，要看中美的較量在什麼地方發生，如果美國要來主宰台海或者南海，那麼它一定是紙老虎。

胡錫進說，美媒竟然好意思山寨中國人獨創的標籤，來哄美國公眾。其實中國的確不可怕，真龍也好紙龍也罷，我們首先是和平之龍。中國14億人口，美國3億多，中國在經濟總量等一些方面超過美國，難道是不應該的嗎？

胡錫進表示，中國成為全球第一大市場後對各國擁有更大吸引力，難道不是順理成章的嗎？不僅中國有權利超過美國，假以時日印度也會超過美國的，經濟總量掉為世界老三恐怕是美國遲早要面對的可能性。而且這是人權、公平以及三十年河東三十年河西的大勢和法則，美國唯一應當做的是順其自然，在人類共同創造的歷史中隨遇而安。如果美國以帝國主義的方式對抗歷史大勢，迷戀維繫其霸權，那將意味著整個人類的痛苦。

胡錫進認為。其實每一個國家都可以是最棒的，只要它做好自己的事情，為人類前進貢獻動能，為世界和平增添助力。美國尤其有充分條件長期做人類發展的重要引擎，只要它不阻止其他國家進步，它就可以長期做這個世界的正面力量。

但胡錫進也強調，至於究竟美國是紙老虎，還是中國是紙龍，要看中美的較量在什麼地方發生，因為什麼發生。如果中國要去東太平洋甚至大西洋挑戰美國的利益，那麼我們一定是紙龍。但如果美國要來主宰台海或者南海，遏制中國的發展，那麼它一定是紙老虎。他們如若不信，歷史一定會給他們補上這一課。

(旺報 )