伊能靜日前重回歌手本行，受邀在大陸草莓音樂節獻唱，她小10歲的老公秦昊為了讓伊能靜無後顧之憂，專心準備演出，不僅特地向劇組請假，在家照顧4歲女兒米粒，甚至還帶著女兒到場支持，小倆口感情甜蜜令人羨慕。只是秦昊也被拍到與一位疑似是家中保母的妙齡女子帶著同款口罩，一人一手牽著女兒米粒，讓大陸網友看了擔心不已，甚至忍不住在微博留言提醒伊能靜要注意。

秦昊帶著女兒一同前往音樂節力挺愛妻演出，情意感人，不過他也被拍到身旁還有位身穿火辣豹紋裝、辣露香肩美腿的妙齡女子，兩人不僅帶著同款口罩，還一起牽著米粒，讓網友看了照片紛感不妙，直呼「這是秦昊家保母？」、「保母穿這樣？」。

伊能靜與秦昊感情甜蜜。(取自伊能靜微博)

甚至還有人忍不住在伊能靜微博留言提醒：「八卦一下大家的八卦：說你們家保母穿著豹紋性感短裙和秦哥哥一起帶孩子，沒有保母樣子，請伊姐姐給保母買點保守的衣服。」想不到竟獲伊能靜本尊親自回應，她哭笑不得地解答妙齡女身份：「那是我姪女………。」

伊能靜哭笑不得地揭曉豹紋女身份，不是保母是她的姪女。(取自微博)

伊能靜也在直播中感謝老公秦昊「父代母職」，特地向劇組請假，幫她帶了4天女兒。她說重回舞台這件事對她來講非常重要，因此在開口請秦昊帶小孩時，老公也一口答應全力支持，伊能靜也不忘向老公劇組致歉，坦言會要求秦昊合約有10天到12天假期，讓他回家完成父親應有的責任，直言不管誰賺錢多，都該共同承擔家的責任。

(中時新聞網)