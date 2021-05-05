歐盟表態喊停中歐投資協議後，拜登政府有所回應，美國貿易代表戴琪最新表示，非常關注中歐動態，美國也正全面評估中美貿易關係，預計近期會與中國高層級官員聯絡。
香港信報報導，戴琪在活動上表示，中美關係必須有公平性，聚焦涉及未來的重大議題，美國正在全面評估中美貿易關係，也非常關注歐盟對中歐投資協定的評估。
戴琪還指出，將在第一階段中美貿易協議有所動作，尊重協議的延續性，預計近期也將與中國高層級貿易官員進行接觸。
(工商 )
歐盟表態喊停中歐投資協議後，拜登政府有所回應，美國貿易代表戴琪最新表示，非常關注中歐動態，美國也正全面評估中美貿易關係，預計近期會與中國高層級官員聯絡。
香港信報報導，戴琪在活動上表示，中美關係必須有公平性，聚焦涉及未來的重大議題，美國正在全面評估中美貿易關係，也非常關注歐盟對中歐投資協定的評估。
戴琪還指出，將在第一階段中美貿易協議有所動作，尊重協議的延續性，預計近期也將與中國高層級貿易官員進行接觸。
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