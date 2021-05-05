台北市影音節目製作商業同業公會成立的大專青年影視音發展執行委員會，今（5）日在淡水河渡輪大河之戀皇后號舉辦「影視青年交流營」。(李侑珊攝)

台北市影音節目製作商業同業公會成立的大專青年影視音發展執行委員會，今（5）日在淡水河渡輪大河之戀皇后號舉辦「影視青年交流營」。金馬導演李祐寧表示，影視傳承是重要議題，數位世代對影視環境帶來最大的改變，在於說故事方法不同以往，人物刻畫與利用日新月異的電影特效、動畫，所合成的後製技術，改變人類影像文明面貌。

「影視青年交流營」吸引台灣藝術大學、台北市立大學、輔仁大學與世新大學等大專校院學生參加。

李祐寧擔任大專青年影視音發展執行委員會總顧問，他除了在座談中，表達肯定青年世代創意，更指出從這幾年的青年各項短片比賽作品，看到年輕一輩對微電影創作的驚人才華與新時代的說故事方法。

台北市影音節目製作商業同業公會理事長林湘評提到，為了提攜台灣影視後進，類似的青年交流營將來會一直舉辦下去，每次都將邀請不同影視圈重量級前輩前來分享，也會讓青年導演們帶著自己的作品前來尋求改進意見，並媒合投資者與曝光管道。同時，也開放各界贊助，讓青年學子有更多機會。

在交流座談會上，也呈現多部獲獎影片，並邀請導演或創作者帶領學子賞析，其中包含畢業於台灣藝術大學的導演隋淑芬作品《帶媽媽去旅行》、同學郭昱辰的《殘山剩水》與世新大學同學彭肇萱的《請問是神明大人嗎》。

參與座談的許芫韶同學表示，活動上能看到這麼多台灣得獎作品與新創作品的集結，十分過癮，會中和同在影視路上奮戰的同齡夥伴們交流認識，透過觀摩彼此的作品得到更多啟發，收穫豐富，之後也會繼續創作、繼續參賽，希望能為台灣的影視發展盡一份心力。

(旺報 )