台灣高鐵（2633）5日公布首季財報，受惠於國內疫情控制穩定，以及去年同期基期較低帶動，單季稅後淨利13.74億元，年增2成，EPS達0.24元。展望第二季，公司強打國旅商機，旅運量穩步回升，可望帶動營收、獲利持續增溫。

台灣高鐵首季營收98.67億元，年增2.78％，營業淨利31.73億元，稅後淨利13.74億元，較去年同期11.29億元成長21.7％，獲利成長幅度高於營收表現，EPS 0.24元。

台灣高鐵首季旅運人數回升，3月來到516萬人次，接近平均單月運量水準，創今年以來新高，且大幅優於去年同期的352.99萬人次，主因為國旅市場增溫，帶動票箱收入穩步向上，首季累計旅運人數達1,427.6萬人次。

台灣高鐵4月營收379.85億元，月增9.43％、年增86.74％，擺脫去年因疫情干擾導致運量驟減的陰影。公司表示，4月營收增溫是受惠高鐵假期等旅遊產品銷售良好，同時有連續假期與大型活動、展覽等因素，帶動各車站人潮都有顯著成長。

展望後市，台灣高鐵日前推出第一波旅運振興專案「美好搶先GO」，共包含6大類、7種優惠產品，據了解，包括為期七天的快閃專案目前銷售狀況不錯，接近預期目標，有助於第二季旅運人數維繫成長動能。

此外，台灣高鐵4日再加碼推出「高鐵假期」第二人半價優惠，擴大優惠回饋170萬高鐵TGo會員，積極搶攻國旅市場，帶動營收表現可望淡季不淡，全年國旅人次目標突破300萬以上。

惟法人認為，國內疫情短期間又有升溫及擴大跡象，對於民眾出遊信心可能造成影響，對台灣高鐵旅運衝擊還要持續觀察。

(工商 )