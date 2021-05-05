畢業季到來，新北勞工局與明志科技大學今日合作辦理校園徵才博覽會，徵才會主要以製造、科技業為主，共匯集39家知名廠商，提供1701個職缺，總計參與活動608人次，投遞履歷486人次，媒合率約為43％。新北市長侯友宜到場與學生分享職場經驗，他提及，最難忘的職場經驗是被歹徒拿槍指著頭，這份經驗最後成為職場的能量。

侯友宜5日到明志科技大學，立委洪孟楷等人到場，侯友宜表示，他第一份正職工作是「賣命、高風險」刑警，然而，他求學期間打工經驗也很豐富，包括曾到工地擔任水泥工，這些經歷影響未來面對職場的態度；新北市在5月份有6個大學就業博覽會，釋出8600個職缺，希望即將大學畢業的學生找到人生第一份工作。

有同學向侯友宜提問，「印象最深刻的工作經驗」？侯友宜回憶，他曾被槍擊要犯拿槍管指著頭，有了這樣的經驗，他面對艱困任務，永遠就是「責任放前面、生命放一邊」。人生就是一趟冒險旅程，不用太在意別人的言論、也不要怕挑戰，重要的是為自己的決定負責，因為「槍搶得走，經歷誰都搶不走」。

另一位同學提問，「如何適應不同的企業文化？」，侯友宜則說可以試著先觀察、學習融入組織，反省內部不合理的制度，有朝一日有能力擔任主管，推動組織文化改變才會更順利。

勞工局補充，今年度5月還有4所大專校院合作辦理校園徵才活動，分別為5月6日亞東技術學院、5月11日致理科大、5月12日宏國德霖科大及5月13日東南科大，詳情可上新北市人力網查詢，或電洽就業服務處免付費電話0800-091-580。

(中時 )