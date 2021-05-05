民進黨近日因台北市前黨員趙介佑涉毒案陷入黑道入黨質疑，身兼黨主席蔡英文總統今日表示，沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，不僅造成社會紛擾，也辜負支持者的期待，她也為此感到十分抱歉。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，如果蔡英文真的覺得對不起黨員和支持者；如果她真的品格高超，就應該主動請辭黨主席。

游盈隆今(5日)在臉書上表示，喧騰一星期的民進黨黑道黨公職風波，總統兼黨主席蔡英文今天正式道歉，但諷刺的是，蔡英文所引用的2013年「排黑條款」，正是蘇貞昌當黨主席時所制訂，和她無關。

游盈隆指出，回顧2008年5月21日到現在，大約13個年頭，扣除蘇貞昌曾任一屆2年，卓榮泰1年4個月，及有3人先後短暫代理黨主席，蔡英文擔任黨主席期間長達9年多，而所謂「黑道入黨」問題，大約就是她擔任黨主席時候發生的事，她卻視而不見，養癰為患。

游盈隆認為，「冰凍三尺，非一日之寒」，事態發展至今，重創民進黨形象，眼看社會輿情沸騰，就只有輕輕一句「抱歉」，船過水無痕，沒有任何人被課責，沒有任何人需負責，就想敷衍過去。

游盈隆感嘆，曾幾何時，「責任倫理」竟如此空洞，「政治責任」如此輕於鴻毛，有良知、有血性的民進黨員不知作何感想？蔡總統兼黨主席，如果真的為黑道入黨風波感覺對不起全體黨員和無數支持者，如果她品格高超，她今天應該主動請辭黨主席，以示負責，也才不辜負新獲得的「馬侃公共服務領袖獎」（John McCain Prize)。

蔡英文總統應主動請辭兼黨主席 --------------------------------------- 喧騰一星期的民進黨黑道黨公職風波，總統兼黨主席蔡英文今天正式道歉，她說：「身為黨主席，黨沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員... 由游盈隆發佈於 2021年5月5日 星期三

(中時新聞網)