因應少子女化國安危機，行政院會明日將拍板少子女化對策，將現行孕婦免費產檢補助次數從10次調高到14次，產檢假由現行五天調整為七天，但產檢假放寬為七天後，避免增加二天產檢假可能增加雇主負擔，行政院研議予以補助。

同時，放寬育嬰留職停薪規定，現行規定是勞工夫妻不能同時申請育嬰留停，未來放寬夫妻可同時申請。此外，擴大不孕症的診療補助對象，目前不孕症的診療補助，只限於中低收入戶，但不孕症的診療相關費用甚高，許多家庭難以負擔，因此將擴大不孕症的診療補助對象。

衛福部明日將在行政院會報告「少子女化對策－建構安心懷孕友善生養環境」，蘇貞昌將拍板孕婦的免費產檢補助次數從10次調高到14次，產檢假由現行五天調高為七天，並再增加一次懷孕中期「妊娠糖尿病篩檢」及一次貧血檢查補助，超音波檢查則從一次調升至三次。

同時放寬夫妻可同時申請育嬰留停相關規定，據了解，上述政策涉及「性別工作平等法」等修法，例如產檢假的規定是「性別工作平等法」所明定，相關部會未來將提出具體修法。

1995年健保開辦至今，26年來產檢補助次數未做調整，行政院為完善女性生育健康及懷孕照護，將提高補助產檢次數、增加補助項目。

(工商 )