中共中央紀委國家監委網5日消息，河南省鄭州市紀委監委結合公安部門，成功異地辦案，破獲洛陽市承辦地方重大工程的李聚斌黑惡勢力，同時也把幕後包庇的12名檢察、公安等「白道保護傘」公職人員一網成擒。

網站指出，洛陽的案件，為什麼由鄭州市紀委監委發出工作建議？這是因為該案的黑惡勢力頭目李聚斌與當地的「白道兄弟」深度勾連，給查辦案件帶來了很大困難。始由河南省紀委監委和河南省公安廳協同督辦時，指定鄭州市紀委監委和鄭州市公安局負責查辦此案。

中紀委網站指出，李聚斌早年因搶劫罪被刑5年，2000年8月刑滿出獄，靠在洛陽市及周邊地區承攬工程項目發跡，其間，他通過暴力手段排除競爭對手，獨占向鄭西高鐵李王屯混凝土攪拌站運送砂石的生意。隨著經濟實力的不斷增強，他網羅了越來越多的社會閒雜人員，並開設了擔保公司、地下賭場，逐漸形成了黑惡勢力團夥。

2020年初，洛陽市公安機關偵查李聚斌涉黑案件到關鍵階段時，李聚斌卻神祕失蹤。案情一度膠著，箇中隱情耐人尋味。隨後，鄭州市紀委監委和鄭州市公安局受命查辦該案。

經抽絲剝繭，鄭州專案組發現，是洛陽市人民檢察院第二檢察部主任李偉信，向李聚斌通風報信並教唆其逃匿。因李偉信早在2014年幫朋友買車時，透過關係找到李聚斌開的進口汽車4S店，李聚斌直接優惠數萬元人民幣，從此攀上李偉信這個「高枝」。

為了給自己長期經營的擔保公司、地下賭場等尋求庇護，2018年初，李聚斌強迫與自己合夥經營攪拌站的兩個股東各讓出5％股份給李偉信。李聚斌在洛陽伊川縣開發房地產專案時，又送給李偉信一套170多平方米的住房，李偉信未加拒絕就坦然收下。

作為回報，李偉信幫助李聚斌在該專案涉及的虛假訴訟案上找人予以關照。此外，李偉信還幫助因聚眾賭博被行政拘留的李聚斌妻子季水花違規提前釋放。在不斷的利益往來過程中，李聚斌與李偉信的「兄弟情」越來越深。

2019年初，李聚斌得知公安機關想辦他，便在第一時間找到李偉信打聽案情。李偉信於是向承辦的洛陽公安局長春路公安分局長李曉哲打探消息後，隨即通知李聚斌逃亡，從洛陽逃至珠海，又經澳門出逃到泰國。專案組鍥而不捨，終於在2019年10月24日，逼得李聚斌到中國駐清邁總領事館投案，並收網逮捕一批以李聚斌為首的黑惡勢力團夥成員，予以法律制裁。

專案組發現，李聚斌團夥發跡，是典型的「以商養黑、以黑護商」，透過承攬工程建設和開設擔保公司、網路賭場等聚斂大量資金，同時成立保安隊、護礦隊、討債隊等暴力組織，多次以故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易等手段，暴力維護產業運轉。

專案組從李聚斌承建的工程項目入手，先後深入國土、規畫、城建等部門調查，最終發現，盤根錯節的「關係網」和層層撐起的「保護傘」提供了庇護和「滋養」。其中，洛甯縣委前常委、政法委書記李保國，正是李聚斌另一重要保護傘。

2014年，李聚斌為了生意，結識時任洛陽市汝陽縣副縣長、公安局長李保國。頻頻邀宴娛樂李保國。後來，李保國未經過招標程序，把汝陽縣公安局家屬樓專案、汝陽縣紫羅華庭社區開發案，分別交給李聚斌承建。李聚斌並送給李保國50萬元後謝。之後，李聚斌在當地承攬工程項目越來越多，勢力越來越大。

全案經專案組果斷留置李保國突破案情，把多年來為李聚斌黑惡勢力團夥充當「保護傘」的12名公職人員，逐一收網成擒。其中，李保國、李曉哲、李偉信因嚴重違紀違法均被「雙開」（開除黨籍、開除公職）、移送法辦。目前，李保國因受賄罪判刑3年，併科罰金20萬元；李偉信、李曉哲尚在司法審理中。

(中時 )