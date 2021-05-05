陳璽安與黃文星陪長輩採買「願望清單」。（粘耿豪攝）

吱吱、王如茵陪長輩採買「願望清單」。（粘耿豪攝）

陳璽安陪長輩採買「願望清單」。（粘耿豪攝）

老人福利關懷協會與內湖家樂福5日共同舉辦「愛心陪伴逛賣場」活動，老協年度愛心大使陳璽安帶顉黃文星、郭芝吟（吱吱）、王如茵一起現身大賣場，陪伴長輩們一起採買他們心中的「願望清單」。陳璽安有感而發表示，希望能有更多的人一起關心老人問題，多多陪伴周遭的老人家們。

陳璽安透露他與老協的緣份，是從去年一場為拾老募集保特瓶活動開始，當時前往海邊淨灘，特別陽光；2月22日又拍了一部由拾老的真實故事改編的微電影《剪刀的愛德華》，與安心亞飾演志工角色。由於陳璽安有陪伴自己92歲奶奶的經驗，這次服務的奶奶86歲，年齡其實沒有跟奶奶差很多，但聊天過程中得知奶奶的家人全部過世，自己獨居家中，他聽了一度因不捨而情緒有些激動跟難過，不過看到老奶奶因為今天是完成採購速度的「第一名」而笑得特別開心，自己也正能量滿滿。

吱吱說，自己是社工系畢業，雖然現在進演藝圈走不一樣的路，有機會還是想要關心身邊需要協助的人，「這是我做得到的」。

老協十年如一日，照顧約250位清寒、拾荒長輩，這些長輩們克服行動困擾，跨出家門開心逛賣場，大家像是郊遊一般，坐上車不斷詢問旁邊的人買些什麼，自己也一在檢查是否還有遺漏的用品未寫入清單。這些長輩希望靠自己的一雙手掙來每一分錢，不收協會的捐款，這樣的老年人生觀，也特別可愛，因此送物資就成了老協每個月的重點，會將每一份贊助的愛，送到拾老手中。

(中時 )