台北股市今（5日）開高走低，電器電纜、鋼鐵、紡織等傳產原物料族群向上走高，而台積電、聯發科、聯電等電子權值股呈現整理，分析師表示，如果聯發科下跌沒辦法止穩的話，恐怕會引起電子類股更大的賣壓出籠。

台股繼週一（3日）暴跌後，連續3天指數一路下探，今日早盤上漲34.97點開高，盤中一度上漲逾百點，在收盤半小時前一路下殺由紅翻黑，下跌90.34點，以16843.44點作收。

聯發科法說會宣布首季財報成績相當亮眼，EPS高達16.21元，毛利率、淨利率、純益率三率三升，其第二季財測，也大幅超越市場預期，未來4年預計每年加發16元的現金股息，消息一出令市場為之振奮；然好景不常的是，即在法說會隔天（29日）跳空漲停後，電子族群股價疲軟，聯發科連3天暴跌，今日終盤跌80點，正式跌破月線。

分析師李冠欽表示，「高價電子股如果連聯發科都不漲，那要漲什麼？」，聯發科以現金股息來看，約莫要配37元，再看今天收盤價1005元，以千元整數來計算，殖利率大約3.7%，聯發科漲這麼多之後，殖利率還接近4%，所以認為如果聯發科沒辦法「止穩」的話，恐會引起電子類股更大的賣壓。

法人指出，本土疫情已接近社區感染，如果不明感染源個案持續增加，危險擴大，對台股來說不得不謹慎，加上半導體與權值股反彈不振，均線一路跌破，空方力道轉強，投資人操作上應獲利拔檔，嚴設停損為當務之急。

(中時新聞網)