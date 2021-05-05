白家綺產後亮麗窈窕回歸。（民視提供）

白家綺產後亮麗窈窕回歸。（民視提供）

女神白家綺5日進棚錄民視《醫學大聯盟》，為了迎接她產後首次進棚錄影，製作單位熬夜製作尿布蛋糕，由民視鳳凰藝能總經理黃建福逗趣說，白家綺是全台灣最特別的「三棲」女藝人，人家是「影視歌三棲」，她是「影視生三棲」、是全台灣藝人的表率！白家綺回贈刁嘴的白媽媽特別挑選酸甜的莓果軟心磅蛋糕，嘴甜地感謝民視的疼愛讓她毫無後顧之憂的生小孩，也感謝白媽媽與老公吳東諺幫忙照顧雙寶，讓她被幸福包圍！

白家綺說特別感謝代班主持人鍾欣凌的相挺，自己都有看節目覺得她超幽默，常常笑到不行，被問到鍾欣凌期許白家綺生第五胎，她願意再代班，白家綺驚慌笑說：「吳東諺已經綁了，不會第五胎了啦！」

《娛樂超skr》阿甘與小路記者會上擔任主持，一開場就瘋狂大喊「白家綺太瘋了」，發胖15公斤回復到現在少女般身材，只能說太不科學，被問到怎麼瘦的？白家綺說：「當然不是一下子就瘦，有靠輔助一步一步慢慢瘦下來，會找一天跟大家好好分享。」被問到2歲兒子斗宅跟女兒朵拉的小趣事，白家綺笑說斗宅「積極」參與餵奶、幫妹妹包尿布，常常把妹妹的奶瓶拔起來往自己嘴巴塞，讓大家哭笑不得。之前擔心斗宅會吃醋就在他們第一次相見時，買了一個超大玩具給兒子斗宅，還說是「妹妹朵拉送的」，被虧就是拜碼頭概念。

(中時 )