日本演藝圈模範夫妻檔天王木村拓哉和一代女神工藤靜香，結婚21年，育有2個寶貝女兒木村心美與木村光希，一家四口幸福生活讓人稱羨；縱使工藤靜香近年被質疑老太快，女神顏值崩壞，兩人感情狀態也成為話題，近日他們出門散步被拍到同吃一個冰淇淋，平凡互動看出仍愛得甜蜜蜜。

據日本雜誌《Friday》報導，4月中旬，木村拓哉在工藤靜香51歲生日前兩天，他們一起到惠比壽公園遛狗散步，兩人戴著口罩並肩同行，不時和對方說幾句話；期間木村拓哉獨自坐在公園長椅休息，不久後工藤靜香就拿著一個冰淇淋甜筒走回來，兩人便繼續在公園散步。

木村拓哉和工藤靜香出門散步被拍到同吃一個冰淇淋，平凡互動看出仍愛得甜蜜蜜。(圖/ 摘自微博)

而他們在散步過程中，工藤靜香吃了幾口冰淇淋再遞給木村拓哉，兩人就默默把冰淇淋吃完，從互動中看出他們老夫老妻平凡的愛，結婚21年還是像一對小情侶共吃一份甜食，格外幸福又溫馨。

大票粉絲看到兩人愜意又甜蜜的互動，都開心地說「天啊！神仙愛情」、「買來給老公吃」、「看了我也想跟男朋友一起吃甜筒」、「好像一對小情侶，你一口我一口的感覺啊」、「結婚那麼多年還能那麼甜蜜，真的不容易啊」。

(中時新聞網)