財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）已建立國內第一套可同時分析超純氫與粗氫的檢測設備能量，也是國內唯一針對產氫系統能效與安全驗證的第三方獨立研究單位，可協助廠商迎接綠能商機。車輛中心5日表示，將與國內氫能燃料電池廠商的中興電工、高力熱處理、碧氫科技與鐙鋒綠能等4家公司共同合作，協助評價產氫系統性能，作為系統優化基礎。

車輛中心總經理王正健指出，產氫系統的應用範圍相當廣泛，例如，綠能產業的燃料電池，就需要產氫系統穩定與安全提供氫氣，進行發電，或作為電動車、微電網等電力來源；甚至運用5G行動通訊基地台的備載電源。日前已有國內供應商，委託車輛中心進行測試評價，協助其產品推廣。

車輛中心調查，國內產氫系統廠商，以甲醇重組產氫技術為主，銷售範圍已遍布全球，對於第三方驗證能量需求迫切，故車輛中心根據ISO 16110-1&-2建立產氫系統的驗證技術，包含氫氣品質、能源效率、尾氣排放、噪音分析，及耐壓洩漏等測試程序，提供產業技術服務能量，藉以協助廠商提升產品可靠性，加速氫能燃料電池產業發展。

目前測試驗證規格，超過市面上產氫系統最大產氣量3倍以上，可達150m3/hr，足以滿足市場需求。

車輛中心氫能系統能效與安全驗證能量，已於2020年建置完成，且與國內氫能燃料電池廠商的中興電工、高力熱處理、碧氫科技與鐙鋒綠能等4家公司共同合作，協助評價產氫系統性能，作為系統優化基礎；亦可提供產品設計開發階段的各種諮詢，協助縮短產氫系統開發時程，及降低試誤成本，進而提升產品競爭力，進而帶動氫能產業的發展。

(工商 )