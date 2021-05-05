台灣九所大學首度以團體戰方式，搶進歐洲合作機會。中興大學5日攜手台灣中、北部的八所大學，正式成立台灣國際產學中心（TGC），並與歐洲在台商務協會（ECCT）簽署產學合作備忘錄（MOU），將以「智慧農業」、「智慧工業」和「智慧醫療」三大主題，進行與歐商雙邊商務、學生實習及就業媒合等交流合作，寫下台灣跨校國際產學合作的新頁。

中興大學校長薛富盛表示，今年度科技部科研產業化平台計畫的宗旨，是由多所大學成立區域聯盟，聚焦前瞻領域，搭建一個跨校、跨領域的產學研合作平台，為產業提供人才與科研服務。興大非常榮幸能與台灣八所優秀的大學校院，攜手成立TGC，一起將大學裡面的科研成果，推向市場，也為產業界提供源源不絕的技術與人才。

目前各大學除推廣產學合作外，也非常注重大學社會責任（USR）。同樣地，許多歐洲企業除擁有先進的技術與良好的公司治理外，近年來提倡企業社會責任（CSR）不遺餘力；而歐洲商會轄下「低碳倡議行動」（LCI），在台灣大力推動永續方案，包括綠色能源、綠色金融、綠色交通、智慧城市、智慧製造及循環經濟的政策與技術發展，成果令人敬佩。

專程前來的ECCT副理事長尹容指出，非常樂見中興大學成為ECCT，及ECCT旗下LCI的第三個大學會員。從在台外商的角度來看，台灣的大學有許多優質的創新與研發成果，但往往距離商業化，還有一段距離，該商會期待能與TGC旗下各大學合作，共同促成學術研發成果的商業應用。

會中，TGC與ECCT的會員，舉辦產學媒合會，依據九所盟校的研發特色，分為「智慧農業」、「智慧工業」和「智慧醫療」三大主題。不同於過去媒合會，這次跨校豐沛的資源，「鏈結」歐洲企業，由點到面層層規劃，將大學的科研成果，推向世界舞台，開啟更廣闊多元的合作模式。

興大為執行科技部科研產業化平台計畫，搭建產學研合作平台與國際市場鏈結，興大攜手台灣中北部八所大學成立TGC，5日舉辦啟動儀式，並與ECCT簽署產學MOU，加強進行產學交流。

另八所大學與會者，還包括東海大學校長王茂駿、彰化師範大學副校長曾育民、弘光科大副校長張聰民、嘉義大學副校長朱紀實、勤益科大副校長李鴻濤、台北科大執行長趙國光、台北醫學大學執行長蔡佳君，及雲林科大產學長郭昭吟等人，科技部產學司長許增如，亦到場致詞勉勵。

(工商 )