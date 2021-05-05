媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚趕到北區殯儀館，受訪時眼眶泛紅。（張妍溱攝）

一名方姓男子5日清晨駕駛黑色賓士撞上資深媒體人黃暐瀚之母，造成其傷重不治。據了解，方姓男子初步聲稱並無酒駕，但事發當時他為了壓壓驚，才前往便利商店買酒喝，對此，警方查訪方男昨日晚間前往的KTV，發現他確實在包廂中有飲酒，將把相關證據呈報給檢方，交由檢方認定犯罪事實。

回顧案情，方姓男子於5日凌晨3時許，駕駛妻子名下的黑色賓士，在行經台中市南區東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，未注意到陳姓老婦正在過馬路，便猛烈撞上，一路拖行50公尺，最終陳女送醫仍不治。

警方到場向方男實施酒測，發現其酒精濃度每公升達0.4毫克，已嚴重超過標準，而方男疑似為了誤導警方辦案，甚至想規避酒測，在事發當下並未先報警，而是跑去了附近超商，購買了一瓶啤酒飲用。

警方指出，方男聲稱並無酒駕，會測出酒精濃度是因為剛剛壓驚喝下的啤酒，並說事發當時道路燈光昏暗、沒有燈，他也沒有看見陳姓婦人的身影，但警方查扣方男所駕車輛的行車紀錄器後，發現道路並無昏暗，街道相當明亮。

此外，警方細查行車紀錄器發現，方男在4日晚間，曾前往北區一間KTV，前往該處查訪後，發現方男確實在包廂內飲酒，再次打臉方男的說法，目前將把蒐集到證據提交給檢方，交給檢方進一步調查釐清。

賓士男撞死黃暐瀚母後，在現場狂辯沒燈光太昏暗，接著到附近超商買酒喝，疑閃避酒駕肇事責任。(民眾提供/馮惠宜台中傳真)

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

不僅如此，警方也在方男所駕的賓士車內搜出一只寶特瓶，瓶中殘餘喝剩的果汁，經過送驗後發現裡面含有二級毒品成分，但方男對此矢口否認，僅說果汁是別人喝剩的，不是他的，警方則將持續比對DNA，釐清案情。

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(中時新聞網)