樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，兩隊賽前勝率都剛好5成，先發投手猛快、陳仕朋都有不錯的壓制力，成為低比分的投手戰，猛快雖然有6次四死球，但7局熱投131球只失1分，還狂飆11K，收下中職首勝，而陳仕朋也繳出不錯成績，但富邦打線被K爆，整場比賽吞15K，終場樂天2比1贏球，終結3連敗。

樂天與富邦之戰呈現投手戰，樂天前3局有攻勢，2局下靠詹智堯適時二壘打攻下全隊首分，不過3局上半富邦立刻反攻，猛快對張正偉丟觸身球後，連被陳凱倫、高國麟敲安而失分，富邦追成1比1平手。

3下樂天趁陳仕朋丟出保送後，把握機會進攻，林立保送後盜上二壘，隨後林泓育敲出左外野方向二壘打，超前比數成2比1，樂天保持低比分領先到最後。

此戰猛快用球數多，7局就花了131球，不過只被敲4支安打、失1分，飆11K寫下中職生涯新高，但也出現多達6次四死球，相較之下陳仕朋用球數精簡，7.1局只被敲5安，但樂天關鍵時刻都能敲出安打，因此失掉2分。

富邦在第6局一度有反攻機會，當時猛快控球出問題，連丟保送、觸身球讓富邦攻佔滿壘，但此時富邦啟用代打張進德沒能建功，猛快飆K解決，富邦留下滿壘的殘壘。

猛快7局飆11K，中繼投手賴鴻誠接力飆三振，雖然中繼1局被敲了1安，不過出局數都靠三振拿下，富邦再吞3K，加上陳禹勳的再見三振，讓富邦苦吞15K，其中李宗賢個人吞4K。

陳仕朋此戰表現也不差，7.1局只被敲6安、失2分，用球數也很精簡，但隊友只幫他打下1分，他的援護率降到1.66，原本他是倒數第2，但賽後與味全龍林子昱的1.70「黃金交叉」，成為全聯盟最悲情先發投手，先發9局隊友幫他打不到2分，雖然自責分率3.32還不錯，但今年已吞6敗，是中職敗投王。

富邦悍將陳仕朋表現不差，但隊友不支援，苦吞第６敗。（陳麒全攝）

(中時 )