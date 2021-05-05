美國智庫「總統職務與國會研究中心」（Center for the Study of the Presidency and Congress, CSPC）發布報告，警告若美國太空軍再不針對武獲（Acquisition）等機制進行改革，將在面對俄羅斯和中國大陸威脅下「失敗」，喪失現有太空優勢。

共和黨的前美國聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee, HIC）主席羅傑斯（Mike Rogers）表示，美國太空軍雖已自空軍「獨立」，但其採購機制並未獲得太大的改進。雖然在小型採購計畫中已可見到多處創新，但大型計畫仍依循舊規，在目前的威脅環境下，將讓該軍種面臨更大的風險。

民主黨的前眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee, HASC）成員、現任CSPC總裁的奈伊（Glenn Nye）則警告，若美國繼續維持現狀，其將遭遇「失敗」，喪失目前對俄羅斯和中國大陸的太空優勢。並強調，真正的改革並不僅是縮短採購程序，更要改變購買的來源、種類和方法。

以太空發射能力為例，規劃2022至2027年美軍外包發射任務的「國家安全太空發射」（NSSL）第二階段合約，就以美國聯合發射聯盟（ULA）佔6成、太空探索公司（SpaceX）佔4成的比例遭「全包」。世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源公司（Blue Origin）副總裁亞歷山大（Brett Alexander）便在CSPC報告中指出，為因應迅速發展的威脅，美國應獲得更多元化的太空發射能力，而不是「把所有雞蛋放在一到兩個籃子裡」。

該報告還建議拜登政府保持太空軍成長動力、將太空視為完整體系而非其他領域的配角、建立以美國為首的太空秩序等。不過值得注意的是，該報告事實上是由藍源公司、德州太空科技開發商Nanoracks和航太科技公司「火箭實驗室」（Rocket Lab）贊助。

(中時新聞網)