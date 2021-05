美國智庫「總統職務與國會研究中心」(Center for the Study of the Presidency and Congress, CSPC)發布報告,警告若美國太空軍再不針對武獲(Acquisition)等機制進行改革,將在面對俄羅斯和中國大陸威脅下「失敗」,喪失現有太空優勢。

共和黨的前美國聯邦眾議院情報委員會(House Intelligence Committee, HIC)主席羅傑斯(Mike Rogers)表示,美國太空軍雖已自空軍「獨立」,但其採購機制並未獲得太大的改進。雖然在小型採購計畫中已可見到多處創新,但大型計畫仍依循舊規,在目前的威脅環境下,將讓該軍種面臨更大的風險。

民主黨的前眾議院軍事委員會(House Armed Services Committee, HASC)成員、現任CSPC總裁的奈伊(Glenn Nye)則警告,若美國繼續維持現狀,其將遭遇「失敗」,喪失目前對俄羅斯和中國大陸的太空優勢。並強調,真正的改革並不僅是縮短採購程序,更要改變購買的來源、種類和方法。

以太空發射能力為例,規劃2022至2027年美軍外包發射任務的「國家安全太空發射」(NSSL)第二階段合約,就以美國聯合發射聯盟(ULA)佔6成、太空探索公司(SpaceX)佔4成的比例遭「全包」。世界首富貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源公司(Blue Origin)副總裁亞歷山大(Brett Alexander)便在CSPC報告中指出,為因應迅速發展的威脅,美國應獲得更多元化的太空發射能力,而不是「把所有雞蛋放在一到兩個籃子裡」。

該報告還建議拜登政府保持太空軍成長動力、將太空視為完整體系而非其他領域的配角、建立以美國為首的太空秩序等。不過值得注意的是,該報告事實上是由藍源公司、德州太空科技開發商Nanoracks和航太科技公司「火箭實驗室」(Rocket Lab)贊助。

(中時新聞網)