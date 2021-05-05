國民黨立院黨團日前爆料一段餐敘影片，影片主角有民進黨北市黨部評委前召集人趙映光與內政部長徐國勇、國策顧問黃承國等人同桌吃飯，席間談到民進黨內選舉事情，質疑徐國勇真的與趙映光不熟嗎？對此，一名也出席該場合的人士表示，徐國勇只是應邀出席聯誼，跟大家聊天而已，根本沒投票權，如何談配票問題。

當時在場的知情人士透露，該場餐會是1年前全國黨代表選舉結束後的聚會，地點在黃承國投資開設的餐廳，席間談到接下來的中執評委選舉，但徐國勇並非全國黨代表，沒有中執評委選舉選舉權。

對於徐國勇遭指控是去談中執評委選舉配票，該名人士說，根本是想太多，徐國勇根本沒有投票權，只是應邀出席黨內聚餐，跟大家聊天聯誼而已，卻被有心人士不當影射。

徐國勇今也痛批，引用影片故意抹黑、不當連結的政治操作，實在要不得，他沒說過不認識趙映光，所以不必把他沒說過的話塞在他嘴裡，硬是做不當連結，對此他嚴厲譴責。

(中時 )