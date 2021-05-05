美國財政部長葉倫周二在一段預錄的訪問聲稱，為了防止整體經濟過熱，可能必須適度調整利率政策，讓經濟活動具有競爭力，這番近似於美國聯準會(Fed)立場的言論嚇壞市場，導致美股4大指數狂殺，隨著葉倫出面否認干預利率決策，ADP非農雖大幅不如市場預期，但仍創去年9月以來最好表現，美股3大指數期貨盤前走升。美股周三(5日)開盤上漲30.96點、以34,163.99點開出，科技股經歷周二大跌後開始回神。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數上漲38.87點或0.11%、暫報34,171.9點；標普500指數上漲15.32點或0.37%、暫報4,179.98點；那斯達克指數上漲75.36點或0.55%、暫報13,708.86點；費城半導體指數上漲23.86點或0.79%、暫報3,048.17點。

4大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價上漲0.46%、暫報676.7美元。台積電ADR股價上漲0.8美元或0.69%、暫報116.15美元；聯電ADR股價上漲0.37美元或3.79%、暫報9.4美元。英特爾股價下跌0.053%、暫報56.87美元；AMD股價下跌0.076%、暫報78.55美元；NVIDIA股價上漲2.07%、暫報585.92美元。

美國ADP小非農報告周三公布，4月私營部門新增就業74.2萬人，雖大幅低於市場預期的90萬人，但仍創去年9月以來最佳紀錄。其中餐飲服務業貢獻 23.7 萬人最大，貿易運輸以及公用事業則是貢獻15.5 萬人。

(中時新聞網)