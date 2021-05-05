黃尚禾(左起)、陳慕義、王宥謙、大文、葉星辰、顏毓麟、黃鐙輝合作《綠島驚魂》出席開鏡儀式。(拙八郎提供)

葉星辰(左)、顏毓麟參加《植劇場2》首部作品《綠島金魂》將至綠島拍攝。(拙八郎提供）

《植劇場2》日前開拍，首部作品將由北村豐晴執導的《綠島金魂》打頭陣，5日除開鏡外，也發佈第一波演員名單，包括有葉星辰、顏毓麟、黃鐙輝、陳慕義、黃尚禾、大文等演員，後續將陸續公佈其他彩蛋演員。

該劇以靈異喜劇為主軸，演員都難免害怕，開鏡前劇組還向劇中田調宮廟借來濟公扇跟葫蘆酒求平安，原本下起大雨的氣候卻在開鏡時突然放晴，監製王小棣覺得神奇，「這麼有趣的開鏡也是第一次，希望濟公也可以加持，保佑大家順利平安」。不過導演北村坦言平時每次看靈異作品都被嚇得哇哇叫，這次將帶領大批劇組前往綠島拍攝，他先前就聽過綠島當地的鄉野傳說，很擔心會遇到「好兄弟」來湊熱鬧，苦笑喊：「我真的是很害怕。」

擅長喜劇的導演北村，劇本籌備期特地跟編劇討論，加入許多北村式的喜劇元素，他表示：「植劇場一直都有不同風格的作品，我想開創一個新風格，想加入搞笑的元素，做成靈異喜劇，我想會很有趣吧。」《綠島金魂》改編自環保教授陳玉峯作品《綠島金夢》，由金獎編劇柯雁心、詹傑聯手打造劇本，劇情以史實背景結合靈異題材，並融合北村擅長的搞笑喜劇風格，劇中眾人聽聞綠島有埋藏多年的金礦，一同組成掏金隊前往綠島掏金，期盼一圓發財夢，卻在挖礦過程中遇上大批索命鬼魂，意外發現潛藏在礦坑中上百年的駭人秘密，靈異驚悚元素中又帶有搞笑、溫馨風格，令人笑中帶淚。

葉星辰繼5年前《戀愛沙塵暴》後，再次與導演北村豐晴合作，擔任《植劇場2》首部作品女主角，屆時她也將隨劇組前往綠島拍攝。葉星辰透露自己本身就愛看靈異恐怖類型的作品，「我是又愛又怕，所以真的要接拍還是會緊張，尤其看過原著，會感受到那些靈異事件都是真實發生過。」被問到拍攝靈異作品，會不會特別準備護身小物，她表示自己是基督徒，平時都會禱告，這次去綠島拍攝，公司也有特別幫她準備平安符，讓她隨身攜帶保平安。

另同樣回歸《植劇場2》的顏毓麟，這次接下《綠島金魂》要角之一坦言壓力大，特別是他這次挑戰演出受刑人，又要在山洞中挖礦，角色難度高，讓他相當直呼擔心，「這角色真的蠻沉重的，但想到是北村導演，就稍微放心了。」相較於其他人期待去綠島拍攝，有機會玩水、曬太陽，曾有溺水經驗的他，想到玩水就直呼怕怕。被問到這次拍攝靈異題材，會不會擔心撞見好兄弟，他苦笑喊：「我拍不是靈異題材也遇到過，還是會有點怕怕的，媽媽也會幫忙求平安符，會戴在身上。」

在劇中擔任要角的黃鐙輝這次身為《綠島金魂》掏金隊一員，對於拍攝靈異題材，他表示心裡還是會覺得毛毛的，但他相信靈魂不滅，「靈魂不滅就證明那些人可能是你的朋友跟親戚，有什麼好怕的，而且鬼也不會無緣無故來害你，我又相信神的存在，大家應該可以和平共處。」

《綠島金魂》為《植劇場2》的首發作品，該劇屆時將至台北、綠島、宜蘭、高雄等地拍攝，預計6月底殺青，未來也會陸續公布堅強卡司陣容。《植劇場2》這回拍攝的4大類型包括靈異恐怖、懸疑推理、愛情成長、報導文學及人物傳記等，8部戲劇皆全數改編自台灣作家作品，除了要透過作家們豐厚的文字魅力結合影視展現，也預期激盪出全新火花。

(中時 )