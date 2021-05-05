「府中雙城：古城開路」在板橋府中地區盛大展開，首創移動式裝置藝術《神輿》結合板橋慈惠宮媽祖誕辰遶境慶典，以開路精神，傳遞府中由古至今的土地記憶及在地故事；新北市副市長劉和然今至板橋慈惠宮媽祖聖誕參拜表示，媽祖誕辰是府中地方大事，今年首度以藝文活動結合地方慶典，呈現板橋新舊交融的當代生活風貌。

劉和然表示，「府中」是「城市中的城市」，新北市的府中位在板橋，一端是百年古城，另一端為都會特區，意謂「府中雙城」。已有百年歷史的慈惠宮位於府中雙城核心，媽祖誕辰是府中地方大事，今年首度以藝文活動結合地方慶典，呈現板橋新舊交融的當代生活風貌。

「府中雙城：古城開路」在板橋府中地區盛大展開，首創移動式裝置藝術《神輿》結合板橋慈惠宮媽祖誕辰遶境慶典，以開路精神，傳遞府中由古至今的土地記憶及在地故事。（新北市文化局提供）

「府中雙城：古城開路」在板橋府中地區盛大展開，首創移動式裝置藝術《神輿》結合板橋慈惠宮媽祖誕辰遶境慶典，以開路精神，傳遞府中由古至今的土地記憶及在地故事。（新北市文化局提供）

新北市文化局長龔雅雯指出，「府中雙城：古城開路」首次以「遶境再設計」參與慈惠宮媽祖遶境活動，將文化展演與裝置藝術銜接百年路線與科儀，今年首創移動式裝置藝術《神輿》，透過遶境車巡穿梭新城與古城之間，串流府中的土地記憶與故事，呈現開路精神。

龔雅雯介紹，夜晚懸掛於府中路、宮口街交叉路口的《聖闕》，將宮廟的神性空間延伸到常民生活場域。當《神輿》與《聖闕》裝置藝術結合展開，延伸出整個廟埕與舞台，受年輕人喜愛的舞團「小事製作」舞台上演出《忘情KTV：五虎酬神篇》，結合古典與現代舞、街舞、電音、廟會文化元素跨界精彩演出，以肢體表演傳達歷史與現代交錯的多元性，作為全台首次以當代美學參與地方慶典。

新北市文化局表示，「古城開路」系列活動即日起到6月底，以「三條路徑、兩座城、一日府中」作為街區漫遊指引，將「府中雙城」人文生活中呈現獨特的雙重特性文化。另外還有精彩系列活動「開路市集」、「城市詠唱」與「深夜林園遇到福來許」等，活動詳情請上新北市文化局、府中雙城古城開路臉書或「府中美學」網站。

新北市文化局提醒，防疫必須做到位，防止疫情繼續擴大，活動採實名制，請全程配帶口罩，保持距離、勤消毒。

(中時 )