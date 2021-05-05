反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選及重啟核四等4大公投將在8月28日登場，輿情網站《網路溫度計》分析4大公投的網路聲量，以及網路關鍵領袖佔比後指出，藍營在公投綁大選、反萊豬2項議題上占有優勢，民進黨則在重啟核四占優，而兩黨在珍愛藻礁公投議題則呈現拉鋸，而珍愛藻礁公投也將成為藍綠公投對決的重要分水嶺。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近3個月期間（2021年1月30日至2021年4月29日），民眾對於4大公投的討論，結果顯示，在網路聲量的部分，珍愛藻礁的聲量占比最高，有44%；其次是反萊豬，占29.84%、重啟核四24.53%，而公投綁大選則是最少受到關注的，僅佔4大公投總聲量的1.63%。

同時，《網路溫度計》也針對藍綠在此4大公投案的網路關鍵領袖佔比進行調查，結果顯示，國民黨在反萊豬議題的網路關鍵領袖占比為33%，在公投綁大選議題的網路關鍵領袖占比則為43%，均大幅領先，輾壓民進黨；反觀民進黨則是在重啟核四議題上取得優勢，以35%的網路關鍵領袖占比贏過藍營的13%。

不過，藍綠陣營在珍愛藻礁公投的網路關鍵領袖占比則呈現拉鋸，均為14%，也成為藍綠陣營在公投對決時的重要戰場與分水嶺。此外，《網路溫度計》也指出，公民團體能否持續有效發聲，是珍愛藻礁是否通過的關鍵，而該案也是能否激出更多人投票，並間接影響其他公投的案的重要公投案。

(中時新聞網)