航太科技公司SpaceX在4日「星戰日」當天一口氣發射60枚人造衛星，讓正在測試的衛星網路服務Starlink人造衛星總數突破1,500枚。SpaceX也宣布Starlink至今收到的預購訂單量突破50萬筆。

SpaceX營運工程師巴拉德瓦（Siva Bharadvaj）在4日發射任務線上直播中表示：「Starlink至今已收到超過50萬筆支付訂金的預購訂單。」

SpaceX自去年底宣布Starlink開放公測以來，便密集發射人造衛星，自今年3月以來一共發射420枚。SpaceX在4月底才剛完成上一批人造衛星發射任務，過了5天又發射60枚。

Starlink衛星網路服務是SpaceX砸下重本研發的最新服務，顧名思義是利用上千顆人造衛星在太空中形成衛星星系，再透過衛星發送網路訊號，目的是讓地球上缺乏基地台的偏遠地區也能享有高速網路。

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