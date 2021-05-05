女團PINK FUN上月發行全新寫真虛擬EP《FOREVER PINK FUN》，完成自出道以來首場售票見面會，第二波主打歌〈愛喲〉MV，團員們彼此有很多互動的鏡頭，其中隊長Nicole不僅要公主抱最小隻的成員心平，還被導演加碼要求旋轉，讓她直呼：「我頭好暈，我是不是得罪導演了？」笑翻其他團員，但身為隊長的她，在玩笑之餘，仍不忘檢查鏡頭，確認好姊妹有沒有在轉圈時走光，十分貼心。

導演特別安排PINK FUN在雨中玩耍的橋段，讓正值青春年華的她們興奮又期待，完全不擔心會淋溼，一直問身旁工作人員「會怎麼拍？今天沒下雨啊！」巧合的是，拍到淋雨環節時，拍攝現場竟真的下起大雨，來的非常即時，讓已經拍了8小時的PINK FUN，完全忘了疲憊，雨衣都還沒穿好，就想直接衝出去淋雨。

她們開心說：「想到要拍雨中玩耍，就會想到小時候，不顧媽媽的反對，堅持要去玩水的感覺。」心平笑說：「我小時候很皮，看到水坑，還要故意踩下去，濺起水花，就是一定會被媽媽罵的那種。」PINK FUN9日將前進中南部，舉辦「FOREVER PINK FUN簽唱會」，開心預告簽唱會現場打開「KKBOX一起聽」功能，收聽PINK FUN專屬歌單，就可獲得PINK FUN的簽名明信片。

PINK FUN日前拍攝新歌MV。（索尼音樂提供）

(中時 )