《WTO姐妹會》節目中談論各國生小孩禁忌。（八大提供）

《WTO姐妹會》節目中談論各國生小孩禁忌，莎莎、郭彥均不解。（八大提供）

藝人黃雨欣日前上八大綜合台《WTO姐妹會》節目中談論各國特殊職業與習慣，她透露奶奶生前擔任神職人員，臨終前奶奶交代的遺言提及「死後遺體不要燒、不要埋，而且要坐在甕裡面」，奶奶過世後的第5年，一位生前沒有與奶奶接觸過的師姑，突然跟家人說：「奶奶要出來辦事，要將遺體請出甕了！」黃雨欣形容：「師姑就像被奶奶附身，行為舉止都和奶奶一模一樣，看得我們都激動地跪下大哭。」至今，家人們對於一連串巧合事件，百思不得其解，她比喻奶奶好比魔法阿嬤「顯神威」。

黃雨欣回憶奶奶臨終前交代的遺言，坦言當時家人都毫無頭緒，不知道該去哪裡找到一個能把人放進去的甕，一天叔叔突然說去萬華找，就在一家老店內找到！黃雨欣接著說：「那位老奶奶在知道我們的需求後，就直接說：『你們終於來拿了！』並告訴我們是一個老太太去訂的；但到現在我們還是不太確定是誰去訂作的，因為奶奶生前並沒有交代我們要去哪裡買，而且她也不出門的。」她透露奶奶過世後幾年，遺體不僅沒有腐化，皮膚呈現光滑的琥珀色，就連遺體的姿勢都像是要繼續替神辦事，令家人直呼「不可思議」。

節目中也分享各國生小孩禁忌大不同，烏克蘭、哈薩克習俗中，認為小孩出生的40天內不能被看見，來自烏克蘭的佳娜坦言剛來台灣時，看到台灣人會分享出生嬰兒照片貼在社群上，這舉動讓她很驚嚇，她說：「因為我們覺得剛出生的小孩身體裡會住著一個鬼，如果被壞人看到，會引發鬼出來，不只會讓小孩一直哭，嚴重甚至會致死。」土耳其的來賓圖佳也表示：「除了小孩，媽媽的頭上也要綁紅線40天，因為我們認為，那40天會沒有天使保護媽媽，很多鬼會在她身邊。」各國特別的文化讓莎莎、郭彥均不解，莎莎開玩笑說道：「我都幫忙生小孩了，還沒有天使保護我，怎麼可以！」

(中時 )