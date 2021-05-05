今天（5日）受鋒面影響，中部以北及東半部地區普遍都有出現降雨，北海岸、山區及台東地區有局部大雨發生。(氣象局提供)

今天（5日）受鋒面影響，中部以北及東半部地區普遍都有出現降雨，午後山區也有局部雷陣雨，北海岸、山區及台東地區有局部大雨發生。明（6日），各地天氣恢復多雲到晴，剩東半部地區及午後山區有局部陣雨。對此，氣象局長鄭明典更PO出今日一張圖慶祝表示，「終於進入雷陣雨季節！」

氣象局表示，隨著鋒面遠離，明各地天氣恢復多雲到晴，僅東半部地區雲量稍多，偶有局部雨，午後山區也有局部降雨。鄭明典今下午於臉書貼出旺盛的對流雲系圖表示，「這群對流胞都不弱！其中有一個對流胞還有明顯閃電訊號，終於進入雷陣雨季節！」讓不少民眾開始期待未來雷陣雨的發展。

明溫度方面，氣象局表示，清晨仍受東北風影響，中部以北及東半部低溫約20-22度，南部約24、25度；隨著白天北台灣溫度明顯回升，北部及東半部高溫達27-29度，中南部地區可達30度以上。氣象局提醒，明台南及高雄局部地區恐出現36度的高溫，請留意溫度變化適時調整穿著。

氣象局提醒，明台南及高雄局部地區恐出現36度的高溫，請留意溫度變化適時調整穿著。(氣象局提供)

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書發文指出，這波鋒面降雨主要集中在北部和東半部；中南部雨量比較少，原本就在預期中。不過，受到午後熱對流發展，中南部山區也開始有陣雨出現，「能下多少，就算多少。」月底以後較有機會真正補一波大的。

氣象局預估，周六、周日（8日、9日）有一個鋒面位於台灣北部海面，是否影響台灣仍有待觀察，但無論如何，北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高；其他地區天氣多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

立夏梅雨到？3波鋒面雨連環炸 戴立綱曝降雨熱區。(中時新聞網)

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