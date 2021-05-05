國發會主委龔明鑫今日表示，發展資安產業未來四年政府、國營事業和民間共計投入83億元，2025年資安產業產值上看800億。此外，協助資安產業取得資金有三大機制，一是國發基金匡列30億投資資安企業，二是創業天使投資匡列投資金額未來二年加碼至100億，三是研議加強企業與新創合作機制(即企業創投CVC)。

台灣資安大會一連三天舉行，總統蔡英文宣示將推動「資安即國安2.0」戰略，龔明鑫今日進一步說明資安產業發展方案2.0內容，龔明鑫指出，資安產業是六大核心戰略產業之一，推動主軸是強化新興領域防護，開發新領域資安國際解決方案，如研發5G、半導體等前瞻技術，開發AIoT及醫療等新興領域解決方案。

同時，打造高階實戰場域，國際攻防場域及高階資安人才基地，包括成立資安攻防及跨國合作機構，完善資安高教環境。

有關研發5G、半導體等前瞻技術，龔明鑫舉例，以科專計畫研發IC設計檢測、5G等防護技術與AI輔助偵防，建立5G網路及軟體資通安全管理、檢測機制。至於開發AIoT及醫療等新興領域解決方案，龔明鑫說，將推動跨域聯防計畫，由資安業者與5G、物聯網及醫療等新興產業組成團隊，開發防護產品。

成立資安攻防及跨國合作機構，龔明鑫說，將進行國防、國安所需前瞻資安研究，如對境外敵對勢力，進置四座關鍵基礎設施模擬場域，進行攻防演練等，同時完善資安高教環境。

至於經費預算，龔明鑫表示，過去編列30億元，未來四年編列55億元，再加上另外五大核心戰略產業也要導入資安，約有20億元，加上國營事業、民間企業投入，金額可達83億元。

2020年台灣資安產值為552億元，政府原本目標2025年資安產值達780億元，龔明鑫說，這是2018年訂的目標，現在又有更多經費投入，產值目標應該會往上修，上看800億元「應該可以達成」。

在協助資安產業取得資金方面，龔明鑫說，國發基金管委會已通過匡列30億元額度投資資訊安全相關企業；創業天使投資未來二年將加碼匡列投資金額，由目前50億元增加至100億元；研議加強企業與新創合作機制，即企業創投CVC，由企業成立企業創投，尋找新創公司作為投資的標的。

(工商 )