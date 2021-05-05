美國國防部剛剛處份漢尼威公司(Honeywel)1700萬美元的罰金，原因是該公司涉及透露軍事藍圖給中國大陸，漢尼威公司表示自己有些委屈。其實在40多年前，美國政府是主動協助中國大陸軍事裝備現代化，稱為「和平珍珠計畫」(Peace Pearl Program )，其中，國防工業巨頭-格魯曼公司(Grumman)，為中共空軍改良殲8乙戰機，是該計畫中最主要的一塊。

The Drive-Warzone報導，中共空軍的自製的殲10多功能戰機數量愈來愈多，還有具匿蹤性能的殲20也在量產，較老舊的瀋陽殲-8乙(北約稱為「長鬚鯨」Finback)已在逐漸退役。然而這型戰機卻差一點點變成美式裝備，安裝美國的航電系統，雷達，甚至可能加裝美國引擎。

怎麼回事呢?這就是中共-美國「蜜月期」的一段歷史。1979年，美國政府承認北京，而不是台北為中國的合法政府(大陸稱為「中美關係正常化」，台灣稱為「遭美國抛棄」)。在那個新時期，美國與中國大陸建立起外交和貿易關係，這一新改變也影響了全球武器市場，在美國國務院正式批准下，原本武器系統屬於蘇聯陣營的中國大陸，可以向美國公司購買武器，有些到今天仍在運作，比如共軍當中仍然使用許多塞考斯基(Sikorsky)的S-70C「黑鷹」(BlackHawk)多用途直升機。甚至以黑鷹為參考，自行製作「直20」直升機，這又是後話了。

隨著北京能夠購買美國武器，並取得先進技術的機會，中共空軍（PLAAF）就希望改善當時研發中的殲8戰鬥機。殲8的發展非常漫長，卻一直受到政治動盪而拖累進度，也就是毛澤東的文化大革命。

殲8甲，就是雙引擎放大版的殲7，性能完全跟不上時代。(圖/PLAAF )

殲8是瀋陽飛機公司於1960年代初開始發展，是一種遠程高空攔截機。從外型設計來看，殲8是殲-7的放大、雙引擎版，殲7就是蘇聯MiG-21 「魚床」(Fishbed)的大陸版本。儘管殲8的設計工作早於1964年開始，原型機於1969年首次飛行，但直到1980年代中期，殲-8(後來稱為這型為殲8甲、J-8A)已經嚴重過時，也只完成100架。

大陸也知道殲8甲已經落伍，於是著手設計第二代，也就是本文的重點「殲8乙」（現在談到殲8，如果不特別標注，指的就是殲8乙），進行了相當大比例的重新設計，比如原本的機鼻進氣，改成機側進氣，這就可以在前機身上安裝大型雷達。至於這個改進的靈感哪裡來？有一種說法是受到蘇聯MiG-23「鞭笞者」( Flogger)的啟發，大陸可能從埃及購得了其中的一部分。

殲8乙於1984年6月首次飛行，儘管相比於殲8甲，是有不少進步，但是當年大陸的精密技術落後，航空電子設備也都是不可靠的早期蘇聯貨，因此，連中共空軍都不願下訂單。

正是在殲8乙測試的期間，北京開始尋求美國的幫助。隨後發起了一項正式的軍事援助計劃，該計劃由美國空軍監督，稱為「和平珍珠」。

1987年8月，美國空軍航空系統部門與格魯曼公司簽訂了合約，為50到55架殲8乙戰鬥機提供新一代的航空電子設備，據說合約價值達到5.02億美元。預計提供西屋AN / APG-66雷達(與早期型F-16A相同)。還包括美國製造的慣性導航系統、抬頭顯示器（HUD）、多功能座艙顯示器，飛控電腦、先進彈射座椅等等。

1989年初，在大約40名中共軍官的陪同下，其中兩架殲8乙飛機被運送到美國進行試驗，計劃由美國飛行員駕駛。要是依合約，第50架殲8乙，預計在1995年完成。

美國還招乎了其他北約盟友來幫助，比如武器就是義大利國防工業的責任，義大利“阿萊尼亞·阿斯皮德公司（Alenia Aspide）將提供類似AIM-7E「麻雀」(Sparrow )的半主動雷達導引中程飛彈，第一批的的半主動中程飛彈於1980年代中期，交付給中國大陸，成為開發低空防禦飛彈與空對空飛彈的原型。

美國國防廠商為殲8乙做到哪些工作?目前資料不多，不過文件顯示，加州愛德華空軍基地(Edwards AFB)有接納過這個遠方客，一張照片顯示，美國的電磁實驗室曾經實驗過殲8乙，以瞭解戰機的電子裝備是否能協調運作。

在格魯曼電磁實驗室的殲8乙。(圖/thedrive)

1989年的巴黎航空展非常精彩，蘇聯首次展示了Su-27與MiG-29，超卓的性能令西方驚懼不已。除此之外，和平珍珠升級版的殲8乙也在當年航空展現身，雖然仍然是個研發計畫，但是所有人也都好奇，安裝了美國航空電子設備和武器的殲8乙，會有什麼脫胎換骨的性能表現。

但是，1989年6月初在北京廣場的大型騷動中止了一切，大陸與美國和其他許多國家的軍事合作戛然而止，取而代之的是美國和歐洲國家迅速提出對大陸的武器禁運和技術制裁，1990年5月，美國宣布和平珍珠計劃完全取消，2架未完成改良的殲8乙，也退還給中國大陸。

最終，在1992年至1995年之間，大陸用其他方式完成了約60架的殲8乙，而且全部沒有美國裝備。

大陸怎麼改良殲8乙？他們轉而求助於俄羅斯和以色列，比如霹靂8型飛彈(PL-8)顯然是從以色列的巨蠎3型(Python 3)衍生而來的。另一個重點是改進雷達，有傳言稱殲8乙的1471型脈衝多普勒雷達，是基於以色列Elta EL / M-2034而來。

至於與俄羅斯的關係，此時國際局勢再次丕變，在大陸與美國關係冷卻的同時，大陸與俄羅斯的舊仇也減輕了，於是在1990年，北京與莫斯科開始談判新戰機的購買案，俄國原本極力推銷MiG-29，然而北京卻堅持要長航程、大載彈量的Su-27，之後談判成功，中共空軍成為Su-27第一個出口客戶，也開啟了Su-27系列長銷的時代。同時，中共也從這型戰機上學到現代化戰機的基礎技術，包括線傳飛控系統、AL-31發動機等等，直到現在，中共自製的幾種戰機，包括殲10、殲11，以及殲20，動力來源都是AL-31與相關改進型。

現在重溫「和平珍珠計劃」會令人感到格外諷刺，多年來，美國對於中國大陸急起直追的軍事工業感到擔心，但是，令人難以想像的是，中國大陸軍事現代化的第一步，是美國提升的。

(中時新聞網)