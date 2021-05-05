盡管中國針對印度第二波嚴重疫情，釋出願意提供力所能及幫助的善意。大陸環球網5日報導，印度通信部周二發布允許參與印度5G試驗的公告，仍只列名愛立信、諾基亞、三星等全球電信設備製造商，沒把中國企業華為、中興列入其中。外媒認為，未列中企原因是中印邊境對峙衝突，印度電信營運商一致避免與中國電信企業在5G領域合作，此一避開華為和中興的決定，與美國、英國和澳洲遙相呼應。

美媒報導，印度主要電信運營商有Bharti Airtel Ltd.、Reliance Jio Infocomm Ltd.、沃達豐Idea有限公司、與印度國營Mahanagar Telephone Nigam Ltd.已經與愛立信、諾基亞、三星和國營遠程資訊處理發展中心( Centre for Development of Telematics)結對合作，展開為期6個月的5G試驗。路透報導，該試驗旨在不同環境下測試5G設備和技術。

外電報導，隨著網路應用進一步升級，印度電信營運商渴望推出高速無線網路，在流媒體、遊戲和娛樂等方面提供更好的用戶體驗。雖然印度早先允許華為參加5G試驗，但在兩國去年邊境爭議地區衝突後，印度對華為立場變得更加強硬。

路透報導，對於印度通信部的公告，華為拒絕置評，而中興通訊和印度通信部則沒有立即回應有關參與試驗公司名單的置評請求。

對於中企參與印度5G建設，印度方面不置可否的態度，曾引起外界多番猜測。今年3月10日，印度政府通過了電信許可規範修正案，要求從6月15日起，各電信商採購設備，只能從指定機構批准的「可信任」供應商處採購，這被外媒解讀為是要「排除」華為等中企。

(中時 )