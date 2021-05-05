觀旅局強調，雖然早期核定合格防疫旅館不會特別註明館別，但市府與飯店雙方會勘範圍及日後檢核表，都是以新館為限。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有爆料稱桃園市政府去年8月核可諾富特飯店為合格防疫旅館，但並未說清楚是2館還是1館，質疑市府有疏失，桃園市長鄭文燦批是「假爆料」，觀旅局也出示公文強調會勘和檢核表都是新館（2館）為限，絕無模糊空間。

桃園市觀旅局出示公文，強調去年9月依民航局來文，協助檢視諾富特飯店是否符合中央防疫旅宿指引，市府跨局處檢核後，於10月14日核可新館（2館）為防疫旅館，雖然早期核定合格防疫旅館不會特別註明館別，但市府與飯店雙方會勘範圍及日後檢核表，都是以新館為限，絕無模糊空間。

觀旅局強調，核定後諾富特旅館執行防疫旅館業務，分別於新館（2館）收住機組人員，本館（1館）則經營觀光旅館，接待一般旅客住宿、餐飲及會議等業務。

觀旅局不諱言，今年2月曾接獲民眾反映「機組員不宜入住一般旅館」的陳情，稱諾富特飯店有高染疫風險的機組員入住，應加強管控，觀旅局隨即發文給衛福部和民航局，強調機組人員入住防疫旅館涉及衛福部和民航局權責，希望能釐清並協助市府回應民眾。

公文上明確向衛福部和民航局反應，機組員非桃園的居家關懷對象，無法掌握行蹤，若機組員入住防疫旅館，應在核定範圍內收住，由航空業務主管、也就是民航局管理和關懷。

(中時 )