負責審查特定內容是否該從臉書（Facebook）或Instagram移除的全球獨立監察團今天發布聲明，維持1月7日停權前美國總統川普使用臉書、Instagram的決議，但認為臉書沒有進行適當的懲處。

由世界各地的獨立成員組成的全球獨立監察團（Oversight Board）要求臉書在6個月內重新審視「無限期停權」的標準，並選擇具一致性、且與其他臉書規則相同的標準，依照違反規定的情節重大性給予懲處。

全球獨立監察團行政總監休斯（Thomas Hughes）表示，川普在社群媒體上鼓勵且合理化暴力的行為嚴重違反臉書準則；以無根據的言論進行選舉詐騙的論述和持續性煽動言論，川普創造極有可能造成嚴重暴力的環境，臉書決議在1月7日停權川普帳號是「對的決定」。

不過，全球獨立監察團判定川普臉書和Instagram應遭停權的同時，也發現臉書沒有進行適當懲罰機制。臉書並未以既有帳戶層級罰則機制，去懲處嚴重違規行為，而是設計「無限期停權」，然而這並未包含在臉書原本的內容政策當中。

全球獨立監察團認為，「無限期停權」懲處形式，讓臉書對於是否取消或維持帳號停權有完全自由裁量權，也沒有任何標準可由用戶或外部人員進行審查。

休斯說，全球獨立監察團拒絕替臉書「無限期停權」背書的請求，因為這項政策將使臉書可以完全自行決定是否取消或維持帳號停權，也與臉書的內容政策相悖；任何關心臉書影響力的人，都應該注意到臉書在進行決定時違反自己準則。

全球獨立監察團要求臉書必須在6個月內重新審查針對川普這項獨斷的處罰，並根據臉書的使用準則進行懲處。這6個月的時間將讓臉書可以實施全球獨立監察團提出的全面政策建言，包括未來若國家元首或政府高級官員重複發布造成傷害危險的貼文時，相關帳戶應該被停權一段明確的時間或刪除；臉書應該向用戶說明違規事項和懲處過程，給予用戶更多資訊。（編輯：潘羿菁）1100505

(中央社)