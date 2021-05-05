桃園市長鄭文燦在「22縣市有感施政大調查」中拿下首長滿意度金獎，鄭文燦感謝市民肯定，他說，當市長最大的成就，就是看見城市無聲的改變、有感的進步、以及市民眼中的微笑與肯定，他也相信這是所有首長共同的心聲，他感謝主辦單位的用心，讓各縣市首長瞭解自身不足之處，進而互相學習。

台灣世界新聞傳播協會5日舉辦「全國縣市市政滿意度調查發布記者會暨贈獎典禮」，桃園在縣市長施政滿意度、幸福感、治安狀況、經濟發展、社會福利、教育品質等六大面向獲得金獎肯定。

鄭文燦說，縣市首長施政不僅專注認真、全力以赴，透過全方位的施政調查，更可檢視各縣市的強項與弱項，瞭解自身不足之處，他認為，每個城市的發展條件、起跑點皆不同，所面臨的城市發展挑戰也不同，但相信每位首長在自身崗位上都全力以赴，致力提升自身城市的幸福感，這也是每位首長心中最重要的價值，期盼透過調查結果與各縣市互相交流、學習，讓城市發展持續進步。

鄭文燦談及，擔任市長6年，桃園人口成長超過21萬人，位居全國第一，也是六都中最年輕的城市，因此青年、幼兒福利等需求大幅提升。桃園升格前，公共化幼兒園比例不及2成，6年來市府致力提升幼兒園園數，截至目前已增設84所幼兒園，提供逾8000個名額，未來更規劃再增加36所，到達120所幼兒園，提供1萬2000個名額，盼隨著人口不斷的成長，能夠滿足孩童就學需求。

鄭文燦指出，以桃園連續三年在經濟發展指標上皆獲得金獎肯定來說，在經濟部投資台灣三大方案中，桃園獲得超過20％的投資額，創造約2萬3000個就業機會，更與中央聯合招商，共同創造投資友善城市。

而在大型計畫方面，桃園也備受挑戰，例如桃園航空城計畫，為台灣有史以來最大規模徵收案，徵收面積高達2598公頃，目前已有96％地主選擇參與配地，而高達470公頃面積的優先區第一期，目前地上物協議價購同意率也達90％，能夠達到這樣的門檻，相當不容易，也代表市民對此項計畫的高度支持與認同。

艾普羅行銷市場研究股份有限公司副總經理游彩玲表示，本次調查自3月15日至4月15日，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，共累計1萬4039份有效樣本，調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」與「幸福感」，今年再增加「觀光旅遊」和「藝術文化」，共十大施政面向。

游彩玲公布桃園於本次民調中的成績，在縣市首長施政滿意度方面，由新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦獲得金獎肯定，分別為全國第一、第二名；而就施政面向，桃園於「治安狀況」、「經濟發展」、「社會福利」、「教育品質」方面皆為六都之首，「幸福感」調查則獲88.3％桃園市民肯定，位居六都第二，贏得金獎。

(中時 )