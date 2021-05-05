澳洲國會日前通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》要求全球數位平台如Google、Facebook等必須為刊登澳洲產製的新聞內容付費；對此，行政院政務委員郭耀煌今天表示，行政院已成立小組，並研擬相關程序，未來相關議題將由數位發展部主管。

民進黨立委林楚茵今日在司法及法制聯席交通委員會中，詢問澳洲政府目前帶頭在做《媒體議價法》，未來數位發展部是否會成為主責單位，是否會協助媒體擔任議價代表，或成為相關法令制定的領頭羊？

郭耀煌指出，他已召集過國家通訊傳播委員會（NCC）、公平會、文化部及經濟部討論過，未來數位發展部基於整體產業發展，會扮演主要角色。

郭耀煌說，未來相關法令修訂主責單位，仍要視修什麼法而定，例如《數位發展促進法》可能就會觸及一些，但若是屬於《公平交易法》，就要由主管機關公平會決定。

郭耀煌說，行政院已經成立協調小組，並由他擔任召集人，目前已有初步分工，並由NCC、文化部和媒體相關產業公協會討論、搜集意見中。

郭耀煌說，至於公平會也會就比較不涉及修法的集體協商、議價部分，研議相關程序，待所有利益相關人意見確認後，就會來檢視該法如何推進，不會等數位發展部成立之後再進行。

(工商 )