華航機師感染風暴擴大，台北市長柯文哲今在臉書PO文怒嗆中央，中央地方訊息不同步、導致時間差，製造了恐慌，並呼籲指揮中心，必須解決多部門造成的管理混亂，居檢名單、足跡資訊應盡可能讓地方政府同步，檢疫不可雙標，更不應政治干擾專業。

柯文哲表示，無論面對市政或疫情，都應該公開透明。去年疫情一發生，自己就主張檢疫所防疫旅館等資訊盡量公開，當時我被打得很慘，經過一年，我的態度還是一樣，因為公開透明的資訊有助於防疫。

柯文哲指出，這兩天台北國宅傳出有確診者，但在他確診之前，台北市政府並沒有這名居檢者的資訊，因為現行的防疫規範非常弔詭，航空從業人員名單在交通部，外國移工在勞動部，外國留學生在教育部，當地縣市政府反而沒有這些特殊身分、需要居檢者的名單，直到他們確診，地方衛生局才會收到中央的通知，進一步進行清消或疫調。

柯文哲怒嗆，中央地方訊息不同步、導致時間差，製造了恐慌，強調市民朋友放心，台北市環保局、衛生局一接到中央通報確診個案後，立刻到當地疫調消毒，而這名確診者返國後就進行居家檢疫，他的家庭成員也沒有出門，有與社區隔絕。

柯文哲直言，呼籲指揮中心，這種多部門造成的管理混亂一定要解決，居檢名單、足跡資訊應盡可能讓地方政府同步，航空從業人員的檢疫若要不同，就要有完整的規範，不可雙標。面對問題，才能解決問題，防堵疫情尊重專業，不要用政治干擾專業。

(中時 )