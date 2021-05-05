樂天桃猿先發洋投猛快今日先發7局只失1分，另外狂飆11次三振，收下來台首勝，賽後總教練曾豪駒稱讚他越投越穩，這也是猛快即使用球數破百，自己也想續投的原因，賽後他獲選單場MVP，在主場開心跳舞慶祝，相當融入球隊。

猛快第6局用球數就破百，不過第7局仍續投，最後7局熱投131球，雖然有6次四死球，不過只被敲4安、失1分，另外有11次三振，寫下個人中職新高，曾豪駒賽後稱讚，這是猛快來台灣投最好的一場。

「整場在變化球控制都很不錯，有效解決打者，之前看他就是強力投手，變化球投的量算多，也是針對對方打擊做的策略。」曾豪駒賽後表示，雖然猛快用球數多，但之前觀察他就是後半比賽能越投越穩定的投手，因此在觀察他控球能力還很穩定前提之下，才會讓他繼續投。

猛快也說續投是自己的意願，「我很想幫球隊拿下勝利，我是職業選手，主要工作就是保持好狀況，想辦法把局數投長，給球隊贏球的機會。」

整場比賽猛快用不少變化球取得出局數，猛快個人說這很正常，「多用變化球是我的投球習性，用4種球路想盡辦法做變化，引誘打者出棒、拿下出局數。」猛快球路包含直球、曲球、滑球、變速球。

猛快來台首勝就是在主場所拿下，好表現也讓他獲選為單場MVP，因此賽後登上頒獎台，與啦啦隊一起熱舞，猛快相當賣力配合跳舞，能感受到他的最大誠意，場邊的外籍投手、教練全笑翻，他跳完舞說，「我不太會跳舞，但想要融入球隊慶祝方式，所以盡力在台上表現。」

(中時 )