ADP：美國4月民間就業人口 創去年9月來最大增幅 22:482021/05/05 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國人力資源業者ADP周三公布最新非農就業報告，拜經濟重啟之賜，4月私人部門新增74.2萬就業人口，雖不如《華爾街日報》訪調預期的新增80萬，卻是去年9月來最大增幅，受疫情打擊最深的服務業，增加63.6萬個就業機會。ADP同時將3月民間新增就業人數，由初估的51.7萬上修至56.5萬。 4月外資約當外匯存底的134％ 創歷史新高 台聚集團Q1獲利年增兩倍報喜 華夏EPS 1.49元暫居領先 (工商 ) #ADP #來最大 #增幅 #新增 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大田4月營收6.35億元 創同月歷史新高 17:342021/05/05 財經 疫苗接種增＋旅遊高峰到 油價有望回升 16:512021/05/05 財經 大豐電寬頻上網用戶激增至11.3萬戶 滲透率逾50％ 20:522021/05/05 財經 大山電線電纜4月營收創單月新高 18:192021/05/05 財經 美國去年生育率再創新低 14:422021/05/05 財經 葉倫強調沒有要求升息 美股開盤微漲 科技股回神 21:462021/05/05 財經 《半導體》矽格動能旺 4月營收衝次高 10:012021/05/05 財經 晨暉4月營收創同期新高 年增逾一成 18:362021/05/05 財經 大學學雜費 最多可漲2.5％ 04:102021/05/05 焦點要聞 《電腦設備》新普科4月營收79.43億元 寫同期新高 15:242021/05/05 財經 超牛4月天 外資淨匯入1,400億元 17:052021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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