美國人力資源業者ADP周三公布最新非農就業報告，拜經濟重啟之賜，4月私人部門新增74.2萬就業人口，雖不如《華爾街日報》訪調預期的新增80萬，卻是去年9月來最大增幅，受疫情打擊最深的服務業，增加63.6萬個就業機會。ADP同時將3月民間新增就業人數，由初估的51.7萬上修至56.5萬。

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