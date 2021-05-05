美國律師比爾貝（Ted Billbe）與安德森（Sherri Anderson），似乎成了幫美國富豪打離婚官司的專門戶，2019年分別擔任亞馬遜創創辦人貝佐斯夫婦離婚訴訟的委任律師，如今微軟創辦人比爾蓋茲要與妻子梅琳達結束27年婚姻也找上他們。比爾貝代表蓋茲，安德森則受梅琳達委託。

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