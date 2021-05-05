貝佐斯離婚官司律師 比爾蓋茲也找上門 22:452021/05/05 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比爾蓋茲要與妻子梅琳達結束27年婚姻。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國律師比爾貝（Ted Billbe）與安德森（Sherri Anderson），似乎成了幫美國富豪打離婚官司的專門戶，2019年分別擔任亞馬遜創創辦人貝佐斯夫婦離婚訴訟的委任律師，如今微軟創辦人比爾蓋茲要與妻子梅琳達結束27年婚姻也找上他們。比爾貝代表蓋茲，安德森則受梅琳達委託。 比爾蓋茲宣布離婚 財產分配受矚目 天價分手費 貝佐斯暫列第一 (工商 ) #比爾蓋茲 #爾貝 #梅琳達 #安德森 #貝佐斯離婚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蓋茲白板條列婚姻利弊 梅琳達覺得沒望了 11:072021/05/04 國際 蓋茲離婚分產成焦點 女兒說話了 07:542021/05/04 國際 子孫爭產搶破頭 鄭弘儀曝三大養老原則避免晚景淒涼 14:062021/05/03 娛樂 以色列罕見空襲敘利亞總統故鄉 釀1死6傷 15:402021/05/05 國際 陸軍事威脅 澳洲議員：現役潛艇須趕緊升級 11:062021/05/05 國際 學校工地驚見「老鼠般巨型飛蛾」師生一看全驚呆 16:142021/05/04 搜奇 比爾蓋茲夫婦 結束27年婚姻 04:102021/05/05 國際大事 比爾蓋茲離婚 分財產恐創天價 04:102021/05/05 全球財經 與比爾蓋茲婚姻破裂到無法挽回 梅琳達提離婚法庭文件曝光 15:142021/05/04 國際 梅琳達曾抱怨 嫁給工作狂苦不堪言 04:102021/05/05 國際大事 身價3.5兆夫妻「協議離婚」！微軟創辦人比爾蓋茲宣布與妻子結束27年婚姻 05:042021/05/04 國際 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 韓國為何求救台積電？他驚揭不找三星有大陰謀 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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