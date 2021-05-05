賺夏季旅遊觀光財 義大利5月中開放邊境 22:462021/05/05 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏季旅遊旺季將屆，義大利準備開放邊境迎客賺觀光財。總理德拉吉4日趁著召開G20觀光部長視訊會議宣布，5月中將先開放來自其他歐盟成員國的觀光客入境。德拉吉並未詳述開放細節，但據媒體披露，須提出接種過新冠疫苗及病毒採檢陰性的證明文件。 母親節台南孝親遊 白日賞花夜賞螢各遊樂景點推優惠 印度5G試驗供應商名單不見華為中興預料之中 (工商 ) #德拉吉 #義大利 #開放邊境 #夏季 #旅遊觀光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度公布5G電信供應商名單 不見華為和中興 17:132021/05/05 兩岸 詐安心旅遊財 旅行社詐領觀光局補助款不法獲利400萬 16:112021/05/05 社會 中央社組國家隊拚國際平台 執行長人選待定 12:202021/05/05 生活 知本天山農場金針花綻放 成最新祕境 17:192021/05/05 寶島 高美濕地生態導覽 5／13起開始報名 16:452021/05/05 寶島 北北桃醫院長照機構 停止探病 04:102021/05/05 財經要聞 疫苗接種增＋旅遊高峰到 油價有望回升 16:512021/05/05 財經 不給妻子喝咖啡 小心會被「休夫」 10:002021/05/05 歷史 金門好望角 遭海漂廢棄物毀容 04:102021/05/05 地方新聞 鄭文燦：諾富特分層管理未違規 未來應獨棟管理 09:582021/05/05 生活 金門412迎城隍 5／14敲定照辦或取消 19:442021/05/05 生活 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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