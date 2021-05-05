夏季旅遊旺季將屆，義大利準備開放邊境迎客賺觀光財。總理德拉吉4日趁著召開G20觀光部長視訊會議宣布，5月中將先開放來自其他歐盟成員國的觀光客入境。德拉吉並未詳述開放細節，但據媒體披露，須提出接種過新冠疫苗及病毒採檢陰性的證明文件。

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(工商 )

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